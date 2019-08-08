Симферополь, 8 августа. Воссоединение Крыма с Россией стало итогом законного волеизъявления крымчан, рассказал глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Он прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара никогда не признает полуостров российским. Эрдоган заявил об этом на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Крымские татары ответили на заявление Эрдогана о полуострове. Умеров посоветовал турецкому политику, прежде чем делать противоречивые заявления, узнавать мнение самих крымских татар. Кроме того, глава автономии подчеркнул, что слова Эрдогана противоречат партнерским взаимоотношениям Турции и России, игнорируют демократическое волеизъявление крымчан, в том числе и крымских татар.

Он считает, что заявление турецкого президента может бросить тень сомнения на искренность взаимоотношений между двумя государствами. Как пишет РИА Новости, Умеров напомнил, что крымские татары ассоциируют себя с Россией, и их представители есть на всех уровнях власти на полуострове. Он посоветовал Эрдогану поддерживать связь именно с ними, а «не с группой экстремистов, которая покинула полуостров после воссоединения с Россией».

«Стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма», — резюмировал Умеров.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.