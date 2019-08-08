Украинские силовики обстреляли район ДНР, где проводились восстановительные работы

Донецк, 8 августа. Украинская армия вновь обстреляла территорию Донбасса, сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На этот раз обстрелу подвергся район к северу от Ясиноватой, где работали коммунальщики, пытающиеся восстановить водоснабжение.

«Сегодня вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Каштановое с применением стрелкового оружия. Под обстрел попал район рынка «Господар», где сотрудники КП «Компания «Вода Донбасса» проводили ремонтно-восстановительные работы», — пояснили представители Донецкой народной республики.

Они подчеркнули, что украинская сторона ранее дала коммунальщикам гарантии безопасности на время проведения работ, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, что последнее перемирие между Киевом и республиками Донбасса объявлялось 21 июля. Оно было согласовано сторонами во время переговоров в Минске. Несмотря на это, режим тишины в Донбассе неоднократно нарушался. Так, например, 6 августа подразделения ВСУ обстреляли территорию ДНР из крупнокалиберных пулеметов, в результате чего пострадал военнослужащий Донецкой народной республики.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.