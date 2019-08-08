Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Украинские силовики обстреляли район ДНР, где проводились восстановительные работы

393
0 Оставить комментарий

Украинские силовики обстреляли район ДНР, где проводились восстановительные работы

Донецк, 8 августа. Украинская армия вновь обстреляла территорию Донбасса, сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На этот раз обстрелу подвергся район к северу от Ясиноватой, где работали коммунальщики, пытающиеся восстановить водоснабжение.

«Сегодня вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Каштановое с применением стрелкового оружия. Под обстрел попал район рынка «Господар», где сотрудники КП «Компания «Вода Донбасса» проводили ремонтно-восстановительные работы», — пояснили представители Донецкой народной республики.

Они подчеркнули, что украинская сторона ранее дала коммунальщикам гарантии безопасности на время проведения работ, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, что последнее перемирие между Киевом и республиками Донбасса объявлялось 21 июля. Оно было согласовано сторонами во время переговоров в Минске. Несмотря на это, режим тишины в Донбассе неоднократно нарушался. Так, например, 6 августа подразделения ВСУ обстреляли территорию ДНР из крупнокалиберных пулеметов, в результате чего пострадал военнослужащий Донецкой народной республики.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров