Твит о смерти Гафта оказался очередным фейком Ходорковского

Москва, 8 августа. Новость о смерти советского актера театра и кино Валентина Гафта появилась в российских новостных агрегаторах. Одним из источников информации стал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Ходорковский сообщил у себя в Twitter о смерти 83-летнего артиста. Олигарх сопроводил запись афоризмом Гафта о том, что злодейство всегда проигрывает.

«Думаю, мир устроен так, что злодейство всегда проигрывает. Правда, приходится расплачиваться очень жестоко», — написал Ходорковский.

Новость оказалась фейком, слухи поспешили опровергнуть пресс-служба театра «Современник» и супруга Гафта Ольга Остроумова. Жена артиста сообщила, что Гафт находится в больнице, его состояние оценивается как удволетворительное.

«Состояние удовлетворительное, день на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал», — рассказала Остроумова в комментарии РИА Новости.

В «Современнике» фейк о смерти артиста также опровергли. В театре сообщили, что артист «чувствует себя нормально».

Ранее супруга Гафта рассказала Федеральному агентству новостей, что артиста госпитализировали в Москве с инсультом около недели назад.

Валентин Гафт является народным артистом РСФСР. Наиболее известны его роли в фильмах Эльдара Рязанова «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные».