Сирия, 8 августа. Дамаск осудил договоренность Турции и США о формировании «зоны безопасности» на севере Сирии. «Джейш Аль-Ислам»***** призналась в использовании химоружия в Алеппо. Жители Латакии пострадали под огнем «Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям исламистов на юге Идлиба; ведут бои с джихадистами вблизи города Хувейз в Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по мирным населенным пунктам на севере Латакии, пострадали местные жители.

«Джейш Аль-Ислам»: признала факт использования химоружия против курдов в Алеппо.

Курды: подозреваются в организации взрыва вблизи города Азаз в северной части Алеппо.

Провинция Дамаск

Министерство иностранных дел Сирии сообщило о том, что Дамаск не поддерживает решение о формировании так называемой безопасной зоны на сирийско-турецкой границе, принятое в ходе переговоров между Анкарой и Вашингтоном. Напомним, накануне президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что «зона безопасности» будет находиться под контролем Турции, которая, в свою очередь, готова координировать свои действия с Соединенными Штатами. При этом, курдские группировки должны покинуть буферную зону, сдав все свое тяжелое вооружение. Дамаск убежден, что подобное решение является нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР), а также противоречит нормам международного права и уставу Организации Объединенных Наций.

Провинция Латакия

Боевики исламистских бандформирований активизировали обстрелы территорий, подконтрольных правительственным войскам, в северной части провинции. Согласно информации новостного агентства SANA News, под ударом радикалов оказались населенные пункты Аль-Хафа и Аль-Кирдаха, что привело к ранению по меньшей мере пяти местных жителей, включая двоих детей. Кроме того, пострадали жилые дома и имущество населения. Отмечается, что огонь был открыт с позиций террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. В свою очередь силы САР задействовали авиацию, передает информационный портал Masar Press Agency. Сирийские ВВС атаковали укрепрайоны джихадистов неподалеку от населенного пункта Кобани вблизи границы с соседней провинцией Хама, где несколько часов назад радикалы обстреливали город Керназ.

Провинция Алеппо

Поступили данные о новом взрыве в северной части Алеппо. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), детонировал автомобиль, припаркованный в районе населенного пункта Наяра, находящегося северо-восточнее города Азаз, в результате чего один из гражданских лиц получил тяжелые ранения. Предполагается, что к минированию транспортного средства имеют отношение курдские радикалы, осуществляющие подпольную террористическую деятельность в зонах контроля поддерживаемых Турцией бандгрупп.

Между тем агентство новостей The Voice of America сообщает о том, что протурецкие исламисты использовали химическое оружие во время последних обстрелов районов, оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). По словам представителя Курдского Красного Полумесяца, как минимум четыре человека были доставлены в больницу с приступами рвоты и проблемами с дыханием — симптомами отравления газом хлорином. В соответствии с данными VOA, радикалы группировки «Джейш Аль-Ислам», наносившей удары, заявили о том, что один из ее полевых командиров действительно отдал приказ о применении химоружия.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» продолжили работу сирийские военные самолеты. Как передает новостной портал Halab Today TV, под ударом ВВС Сирии оказались укрепления исламистов на подступах к городу Хан-Шейхун. Тем временем авиация РФ осуществила боевые вылеты в районе населенных пунктов Мадайя, Аль-Хубейт и Тель-Ас, атаковав места базирования боевиков, передает Twitter-канал (Step_Agency). Сведения о нанесенном джихадистам уроне пока уточняются. Напомним, столкновения на линии соприкосновения сил противоборствующих сторон вновь интенсифицировались во вторник, после того как радикалы сорвали перемирие, которое вступило в силу в ночь на 2 августа.

Провинция Хама

Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что в северной части региона разворачиваются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами вооруженной оппозиции в районе города Хувейз. В то же время артиллерия САА ведет огонь по военным объектам противника недалеко от населенных пунктов Аль-Хувейджа, Аль-Хаваш, и Ас-Сирмания. По данным военного источника в сети Twitter (hmosyrian1), в Северной Хаме также продолжается совместная работа ВКС РФ и ВВС Сирии. Напомним, активизация боевых действий со стороны правительственных войск на данном направлении связана с недавним обстрелом боевиками города Керназ, жертвами которого стали шесть сирийцев, в том числе пятеро детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.