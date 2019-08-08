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СМИ сообщили о второй попытке штурма резиденции Атамбаева

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СМИ сообщили о второй попытке штурма резиденции Атамбаева

Бишкек, 8 августа. Силовики предприняли вторую попытку штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом в среду сообщили журналистам в штабе бывшего главы государства.

По имеющимся данным, примерно 200 сотрудников милиции вновь пошли на штурм, они используют светошумовые гранаты. Единомышленники сопротивляются, их почти 400  — «оружия у них нет, только камни и палки», передает РИА Новости.

Как добавили в штабе, сам Атамбаев по-прежнему находится в своей резиденции в окружении охраны и сподвижников.

Отмечается, что это вторая попытка штурма дома экс-лидера государства. Первую предприняли накануне вечером. Тогда киргизские силовики провели операцию в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы республики.

Задержать экс-главу государства не удалось. Согласно последним данным, 52 человека пострадали, один боец спецназа погиб.

Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и хулиганстве.

Как сообщил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков, в связи с убийством одного из сотрудников правоохранительных органов Атамбаева вызовут на допрос по тяжким преступлениям.

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Источник: РИА Новости
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