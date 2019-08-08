Маколей Калкин показал, как будет выглядеть главный герой ремейка «Один дома»

Лос-Анджелес, 8 августа. Голливудский актер Маколей Калкин иронично отреагировал на планы компании Disney снять ремейк популярной комедии «Один дома».

На своей странице в Instagram Калкин опубликовал фотографию, на которой предстал в образе главного героя комедии Кевина Маккалистера спустя 29 лет. На снимке запечатлен повзрослевший Кевин Маккалистер, который сидит на диване перед экраном ноутбука, поедая китайский фастфуд.

«Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный «Один дома», — подписал снимок Калкин.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 7 августа 2019 г.

7 августа компания Disney объявила о планах снять ремейк на фильм «Один дома». По словам генерального директора Disney Боба Айгера, компания также планирует сделать ремейки на фильмы «Ночь в музее», «Дневник слабака» и «Оптом дешевле». Планы компании Disney взывали бурю негодования со стороны поклонников оригинальных фильмов. При этом большая часть фанатов выразили уверенность, что исполнителя главной роли комедии «Один дома» невозможно кем-либо заменить.

Стоит отметить, что фильм о десятилетнем Кевине Маккалистере, которого родители случайно забыли дома перед Рождеством, вышел на экраны в 1990 году. В 2019 году студия Disney приобрела права на фильм у телевизионной компании 20th Century Fox.