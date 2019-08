Маколей Калкин показал, как будет выглядеть главный герой ремейка «Один дома»

Лос-Анджелес, 8 августа. Голливудский актер Маколей Калкин иронично отреагировал на планы компании Disney снять ремейк популярной комедии «Один дома».

На своей странице в Instagram Калкин опубликовал фотографию, на которой предстал в образе главного героя комедии Кевина Маккалистера спустя 29 лет. На снимке запечатлен повзрослевший Кевин Маккалистер, который сидит на диване перед экраном ноутбука, поедая китайский фастфуд.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA