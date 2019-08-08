Эксперт рассказал о возможных причинах роста цен на хлеб и действиях властей

По данным Росстата, за семь месяцев текущего года в России существенно подорожал хлеб и хлебобулочные изделия. Рост цен составил 7,7%, в то время как за аналогичный период 2018 года хлеб подорожал на 2,3%. Ситуацию прояснил ведущий эксперт Института современного развития, экономист и политолог Никита Масленников.

По информации Федеральной службы государственной статистики, на которые сослалось РБК, сообщая о резком росте цен на хлеб, больше всего за год подорожали хлебобулочные изделия из ржаной и ржано-пшеничной муки: в июне 2019 черный хлеб стоил 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 рублей за килограмм, а серый хлеб (изделия из пшеничной муки первого и второго сортов) подорожал на 7,4% — до 49,96 рублей за килограмм. Это максимальные цены за последние десять лет.

Комментируя эту ситуацию Федеральному агентству новостей, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников заметил, что о подорожании хлеба Союз зернопроизводителей предупреждал еще в начале года.

«В начале 2019 года производители зерна предупреждали о грядущем подорожании цен на муку на 5-6%. По факту получилось еще больше. Я сам заинтересовался этой темой, но внятных объяснений причин такого скачка цен на хлеб я пока не увидел. Потому что прогнозы по урожаю снижаются, но не настолько критично, чтобы вызвать резкий рост цен. Наверно, можно было бы списать на то, что в этом году форсировались продажи зерна на экспорт. Но во внешнем спросе доля ржаной и ржано-пшеничной муки, которые сильнее всего подорожали, достаточно низкая. Поэтому остается связывать скачок цен на хлеб с дефицитом логистических мощностей, о котором предупреждали давно. То есть проблема хранения переходящего остатка зерна и новых урожаев могла сказаться на росте цен. Тем более что когда выбирают, что хранить в первую очередь, предпочтение всегда отдают более востребованной пшенице, чем ржи. Но это мое субъективное мнение», — сказал Никита Масленников.

При этом аналитик подчеркнул, что зафиксированный скачок цен на хлеб не столь критичен, чтобы правительство РФ предпринимало какие-то жесткие меры по его сдерживанию.