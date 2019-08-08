Украинские ученые научились делать водку из чернобыльской воды

Киев, 8 августа. Украинские ученые совместно с британскими коллегами научились делать водку из чернобыльской воды и пшеницы, которую можно пить, не опасаясь радиации. Об этом в четверг сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Новинка уже получила собственную торговую марку «Атомик». Сообщается, что специалисты смешали дистиллированный алкоголь с минеральной водой из чернобыльской скважины. Вода была добыта из подземного источника глубокого залегания, поэтому в ней не было обнаружено радиации. Более того, ученые утверждают, что чернобыльская вода имеет схожий химический состав с грунтовыми водами французского региона Шампань.

Похожая ситуация наблюдается и с чернобыльским зерном. Выращенные на территории зоны отчуждения культурные растения имеют слегка повышенное содержание радиоактивного нуклида стронция-90. Однако при изготовлении алкоголя количество «примесей» в зерне уменьшается, поэтому в итоговой продукции остается лишь природный радионуклид углерод-14, что соответствует любому другому алкогольному напитку.

«Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди», — отметил профессор Джим Смит из университета Портсмута.

Теперь авторы открытия намерены наладить производство крафтовой водки и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов. Зерно для напитка будет выращиваться не в самой зоне отчуждения (там сейчас заповедник), а в зоне обязательного отселения, где уровень радиационного заражения намного ниже и где проживают люди.

В настоящее время создается специальное предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которая займется производством «Атомика».

Отметим, что интерес к Чернобылю во всем мире возрос после выхода одноименного британского сериала, который рассказывает о хронологии аварии на ЧАЭС. После этого число так называемых сталкеров в зоне отчуждения резко возросло. В понедельник полиция Украины задержала шесть человек (четырех украинцев и двух литовцев), которые незаконно проникли в Чернобыль.