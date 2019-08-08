Стали известны подробности гибели силовика при штурме дома Атамбаева

Бишкек, 8 августа. Сотрудник спецназа Киргизии получил смертельное ранение в ходе штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева. Силовик был убит из снайперской винтовки, сообщил глава комитета национальной безопасности страны Орозбек Опумбаев.

«Он был одним из смелых бойцов. <…> Он был ранен из снайперской винтовки. Мы все знаем, Атамбаев сам заявил, что имеет снайперскую винтовку», — заявил Опумбаев.

Накануне, 7 августа, спецслужбы Киргизии начали спецоперацию по задержанию Атамбаева. Экс-глава государства находился в своей резиденции в селе Кой-Таш. Однако операция затянулась, сторонники бывшего лидера страны вступили в перестрелку с силовиками. В итоге 52 человека, в частности журналист местного издания, получили ранения, один спецназовец погиб.

В четверг спецоперация продолжилась. Сторонники Атамбаева освободили шестерых силовиков, взятых в заложники. По словам Атамбаева, он лично стрелял по спецназовцам, атаковавшим его дом.

Бывший глава Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогам выборов. Однако вскоре против членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела, а самого бывшего гаранта лишили неприкосновенности. Его подозревают в ряде преступлений, в том числе, в коррупции.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает ситуацию в Киргизии как внутреннее дело страны.