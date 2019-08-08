Врачи рассказали, как повысить потенцию с помощью трав

Москва, 8 августа. Доктор медицинских наук Валентин Прозоровский назвал травы, которые оказывают положительное влияние на потенцию.

По мнению специалиста, некоторые травы не только могут оказать профилактическое действие для предупреждения проблем с потенцией, но и помочь в практически запущенных случаях.

В случаях возникновения мужского бессилия Прозоровский советует в первую очередь обратить внимание на петрушку. Самая обычная зелень богата витамином С и помогает преодолеть проблемы с потенцией.

На второе место врач поставил Иван-чай. По его словам, это растение благотворно влияет на эндокринную систему и выработку тестостерона, который необходим для восстановления мужского здоровья.

Третьей чудо-травой Прозоровский назвал экзотическое растение гинкго билоба. Он отметил, что оно способно насыщать кровь кислородом, а также увеличивает ее прилив к органам таза и половым органам, пишет Planet Today.

Ученый подчеркнул, что практически все перечисленные растения доступны, однако заниматься самолечением не следует. Прозоровский посоветовал при возникновении проблем обращаться к специалисту, который сможет выявить причины снижения потенции. Врач поможет правильно подобрать необходимый травяной сбор без побочных эффектов для организма.

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