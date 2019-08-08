Марков предсказал усугубление катастрофы на Украине из-за легализации казино

Украинский президент Владимир Зеленский намеревается легализовать в стране работу казино, по мнению главы государства, это позволит повысить туристическую привлекательность Украины.

«Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера, региона у Черного моря», — заявил Зеленский во время своего визита в Турцию.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что Майдан спровоцировал ощутимое обрушение экономики, это почувствовал каждый гражданин Украины. Теперь действующая власть пытается исправить ситуацию, в том числе с помощью таких сомнительных способов, как легализация азартных игр. Аналитик выразил мнение, что это лишь навредит гражданам Украины.

«На Украине произошла катастрофа в результате наступления «независимости» от России, которая наступила в результате госпереворота 2014 года. Я бы сказал, что открытие казино по всей стране с одной стороны, являлось бы попыткой простимулировать экономический рост, с другой стороны, это бы лишь усугубило сложившеюся катастрофу. Поскольку это способствовало бы криминализации экономики, разрушению семей. Игромания — это тяжелейшая болезнь, которая разрушает тысячи семей, оставляет тысячи людей сиротами и так далее», — предостерегает политолог.

Он допустил, что игорные заведения будут появляться на территории Украины точечно. В этом случае социального взрыва не произойдет.

«Все будет зависеть от того, где появятся казино. Если они откроются по всей стране, то это спровоцирует все то, что я описал выше. Но скорее всего это будет какой-то отдельный регион. Я думаю, что он это сделает в своей родной Одессе. Тогда это не будет иметь больших негативных последствий», — добавил Сергей Марков.

Ранее Зеленский пообещал, что в ближайшее время экономика Украины начнет стремительно расти, показатель роста, по его словам, составит порядка 7%. Однако сенатор Франц Клинцевич усомнился в том, что Киев сможет ускорить темпы экономического роста, если страна не усилит интеграцию с Россией.