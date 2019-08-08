В НАТО признали военное превосходство армий России и Китая над США

Брюссель, 8 августа. НАТО тратит гораздо больше средств на оборонные нужды, чем Россия и Китай, однако армия США полностью и разгромно проигрывает в каждой смоделированной ситуации, заявил британский журналист, ведущий телевизионной передачи «Конфликтная зона» Тим Себастиан в ходе интервью с замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер.

«В прошлом месяце старший аналитик Центра американской безопасности Дэвид Очманик довольно четко и ясно сказал, что результаты компьютерных симуляций, моделирующих конфликты с Россией и Китаем, однозначно показывают, что США проигрывают, причем полностью и разгромно», — сообщил Себастиан.

Журналист назвал потрясающим тот факт, что НАТО тратит гораздо больше средств на оборону, но во всех симуляциях проигрывает России. При этом общая экономическая мощь стран НАТО в 31 раз превосходит экономику РФ.

«Что вы делаете со всеми этими деньгами?» – удивился журналист.

Замгенсека НАТО попыталась уйти от вопроса, усомнившись, что поражение НАТО является «реальной проблемой». Геттемюллер выразила уверенность, что в России также моделируют ситуации, в которых российская армия уступает соперникам, что заставляет российских специалистов работать над ошибками. При этом Геттемюллер назвала армию НАТО «боеспособной, адаптирующейся к современным методам ведения войн» гибко и на большой скорости».

Ранее в Вашингтоне предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы, которые используют советское вооружение, кредиты на покупку американской техники. По их мнению, союзники по военно-политическому блоку зависят от Москвы, поскольку этим странам необходимо покупать у России запчасти. Увеличение военных бюджетов государств НАТО способно привести к ситуации наподобие холодной войны, заявили в министерстве иностранных дел России.