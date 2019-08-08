Эксперт рассказал, чем обернется земельная реформа Зеленского для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что земельная реформа будет проведена уже в текущем году. Он считает, что эти изменения позволят создать рынок земли в 2020 году.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 млн га, которая является лучшей в мире по качеству», — сказал Зеленский на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

Украинский лидер подчеркнул, что на Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей, в частности компания «Онур».

«Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной части Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность для государственного частного партнерства», — добавил президент Украины.

Он отметил, что осенью будет принят «закон о концессии», который позволит государству безопасно работать с частными компаниями.

Это решение Зеленского может создать угрозу стратегическому ресурсу Украины, так как большая часть сельхозземель будет находиться в частных руках, считает экономист и политолог Александр Дудчак.

«Из 40 млн га земли две трети находятся у фермеров, а одна треть — у государства. Все идет к тому, что это последний актив, который можно распродать для погашения долгов. Беда еще в том, что в США часто появляются публикации, где прописывается, что Украине необходимо снять эмбарго на продажу земли. Но рынок не сформируется, так как это будет краткосрочный период по продаже земли. Обратного движения по переходу собственности не будет. При этом не нужно вспоминать позитивный опыт продажи земли в Монако. Здесь будет просто скупка земли. И на рынок придут крупные корпорации, которые скупят всю землю», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

Агитаторы за снятие эмбарго по продаже земли часто указывают следующий аргумент: Украина получит рыночную цену земли, отмечает эксперт.

«На самом деле цена на землю за последние годы упала на четверть. В случае появления большого предложения по земле цена на нее опустится еще ниже. Люди предпочтут продать то, что сейчас у них есть и уехать, поскольку выдержать конкуренцию с транснациональными корпорациями нереально даже крупному украинскому бизнесу. Кроме того, на этой распродаже настаивают наши зарубежные партнеры. Это одно из требований, о котором говорит МВФ. Но это будет не рынок, а акция по распродаже земли», — сообщил Дудчак.

Самое ужасное в этой ситуации — предназначением украинских земель является их использование в производстве продукции ГМО, подчеркивает политолог.

«Это связано с тем, что в Европе это невозможно делать, а на Украине всегда, пожалуйста. Использование продукции ГМО на Украине служит для обеспечения развивающихся и бедных стран. На Украине будет процветать продукция ГМО. Таким образом, ни о каком рынке земли речи быть не может. Это будет последний гвоздь в крышку гроба украинского суверенитета», — резюмировал собеседник ФАН.

В феврале экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении до 2020 года моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Напомним, мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Согласно его условиям, собственник земли может сдавать ее в аренду, обменивать, передавать по наследству. Под действие данного запрета подпадают 96% земель на Украине.

Власти Украины уже несколько лет затягивают с принятием земельной реформы из-за разногласий в парламенте по данному вопросу. Узаконивание оборота земли является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда.