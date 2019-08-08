Садальский бросил пить после смерти Доренко

Москва, 8 августа. Российский актер театра и кино, телеведущий Станислав Садальский празднует свое 68-летие. По словам артиста, он отказался от алкоголя после внезапной смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» журналиста Сергея Доренко.

Садальский в последнее время стал очень популярным блогером, в его Instagram-аккаунте постоянно появляются новые посты касательно разных событий. Как признался актер, день рождение он праздновать не собирается, поскольку отправляется в Сочи на гастроли. В предстоящую пятницу, 9 августа, Садальский сыграет в спектакле. Артист отметил, что ему нравится такое развитие событий, потому что он не любит всякие вечеринки и шумные мероприятия.

«В дне рождения нет никакого смысла. Но хоть его и нет, есть чувства», — написал Садальский под фото, на котором он запечатлен маленьким мальчиком.

Актер в течение всей жизни не отказывал себя в алкоголе, но в мае ситуация резко изменилась. После смерти журналиста Доренко артист позволил себе лишнего, в результате его самочувствие резко ухудшилось. Медики вовремя помогли, но категорически запретили прикасаться к спиртному, сообщает teleprogramma.pro.

«Когда Сережа Доренко погиб, для меня это было очень тяжело… Я очень сильно надрался и очень плохо себя стал чувствовать», — признался артист.

Как сообщал «Царьград», Доренко умер 9 мая в Москве в возрасте 59 лет. Журналисту внезапно стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. По результатам медицинской экспертизы оказалось, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.

24 июля вдова журналиста Юлия Доренко рассказала, что прах журналиста развеяли на крымской горе Митридат. Траурная церемония прошла «тихо и спокойно», сообщал телеканал «360».