52 человека пострадали при штурме дома Атамбаева. События дня. ФАН-ТВ

Штурм дома Атамбаева Москва расценивает ситуацию в Киргизии как внутреннее дело страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Обстановка в республике до сих пор нестабильна. Накануне экс-главу государства Алмазбека Атамбаева попытались задержать. На помощь бывшему президенту пришли его сторонники. В ходе столкновений погиб один полицейский, более 52 человек пострадали. Как признался Атамбаев, он лично стрелял в сторону атакующих, так как у его единомышленников не было оружия. Экс-президента Киргизии подозревают в коррупции и освобождении одного из лидеров местной группировки. Атамбаев отвергает все обвинения.

Переговоры Мадуро с оппозицией Никаких встреч. Правительство Венесуэлы не пойдет на переговоры с оппозицией. Об этом в своем Twitter сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес. Встреча должна была состояться на Барбадосе с 8 по 9 августа. Правительство страны и оппозиция планировали рассмотреть главные проблемные вопросы. Все для того, чтобы выйти из политического кризиса. Однако, как сообщил Родригес, президент Николас Мадуро решил отменить переговоры из-за агрессии Вашингтона в отношении республики. Лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который пытался устроить в стране госпереворот, глава государства уже давно назвал «марионеткой США». А Вашингтон продолжает выступать против легитимного президента. Последний случай — Белый дом ввел очередные санкции против Венесуэлы. Он полностью заблокировал все активы республики на территории Штатов. Эксперты назвали такое решение реальной экономической блокадой страны. Более того, Мадуро уверен, что за покушением на него в августе 2018-го стоит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Дело о незаконном митинге Один из организаторов массовых беспорядков в Москве задержан. Сергей Фомин добровольно сдался полиции. Мужчина — волонтер в штабе незарегистрированного кандидата в депутаты в Мосгордуму Любови Соболь. 27 июля на незаконном митинге он заводил толпу и перекрывал улицу. Напомним, одна из несогласованных акций в Москве прошла 27 июля. Ее организаторы — не допущенные к выборам кандидаты в Мосгордуму. Среди них соратники Алексея Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин. В подписных листах «самовыдвиженцев» было множество поддельных подписей. Но решение Мосгоризберкома «недокандидаты» не смогли принять спокойно. Они устроили незаконные акции, ставя под угрозу безопасность жителей и гостей Москвы.