Украина пытается законодательно остановить отток своих граждан в Россию и Евросоюз

Украинское министерство социальной политики разработало принципиально новый план по созданию дополнительных рабочих мест для жителей территории от Ужгорода до Мариуполя. Авторы проекта предлагают за государственный счет обучать украинцев «исключительно нужным в народном хозяйстве профессиям» — и, например, перепрофилировать психологов и экономистов в сварщиков и комбайнеров.

Одновременно на рассмотрение действующего правительства страны подано предложение о запрете для целых категорий граждан покидать пределы Украины в поисках работы и учебы за рубежом. Официальный Киев уверен, что именно таким образом сегодня можно противодействовать массовому оттоку трудоспособного украинского населения в относительно стабильные сопредельные государства. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Одним из идеологов потенциального нововведения стал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Выходя за рамки своих полномочий, он предрек уменьшение численности украинского населения вдвое. Дескать, уже через пару лет «в надежде на лучшую жизнь в России и Евросоюзе» родину покинут не менее 20 млн этнических украинцев.

Климкина поддержало и местное министерство финансов, констатировавшее, что на данный момент пятая часть всех обладателей украинских паспортов трудится за рубежом, а проживающая на той же родине треть мечтает выехать за пределы отечества в течение ближайших нескольких месяцев.

Первыми распространенную информацию как призыв к действию восприняли местные патриотические и националистические организации. В частности, некая «Инициативная юридическая группа» предложила специальной комиссии украинского кабинета министров рассмотреть положение, ужесточающее правила так называемой «трудовой эмиграции» граждан Украины.

Упомянутое положение предполагает отказывать в выезде за рубеж не только злостным неплательщикам алиментов или должникам по банковским кредитам, но и резервистам, студентам-заочникам, а также лицам, которые на протяжении последнего времени нелегально трудились в Российской Федерации или одном из государств Европейского союза, с которым у Украины подписано соглашение о безвизовом режиме.

«Наша задача — не допустить массового оттока населения, — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей разработчик документа киевский юрист Юрий Сомко. — Мы должны использовать все возможности, чтобы стимулировать или заставить украинцев жить и работать на родине».

«Простимулировать» указанных украинцев попыталось Минсоцполитики Украины.

«В настоящее время Киеву необходим базис для создания профильных центров, где наши люди смогли бы получить новую квалификацию и впоследствии, оставаясь на Украине, обрести уверенность в завтрашнем дне», — говорится в ведомственной заявке.

Причем, в отличие от общественных объединений, то же ведомство пошло дальше: в настоящее время на большинстве государственных телеканалов регулярно транслируются рекламные ролики, призывающие специалистов осваивать новую профессию и «стать полезным семье, не выезжая на заработки».

«Определенной популярностью здесь пользуется явно пропагандистский репортаж о молодом человеке, который забросил свой диплом менеджера и, получив новую специальность, стал работать сталеваром на крупном металлургическом предприятии, — рассказала корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Мильто.

— И дело здесь даже не в том, что на самой Украине «крупных металлургических предприятий» как единой системы попросту нет. И тем более не в том, что за обучение новой квалификации те же специалисты должны платить большие деньги. Рекламный маховик запущен, но вот сможет ли он действительно остановить массовый исход украинского населения?»

Независимые аналитики призывают как власти, так и обывателей абстрагироваться от скоропалительных выводов на эту тему.

«У трудовой миграции с Украины есть негативная и позитивная стороны, — сказал журналистам в Киеве глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. — Выезд населения на заработки может привести к тому, что скоро в нашей стране останутся одни пенсионеры. Но стабильные денежные переводы трудовых мигрантов укрепляют украинскую национальную валюту».

Тем временем еще не вступившим в законодательную силу нововведениям уже, похоже, дан зеленый свет в украинских регионах. Так, например, в Киевской области местному жителю отказали в выдаче заграничного паспорта лишь на том основании, что тот не предоставил в миграционную службу справку из военкомата.

В Житомире молодой человек не смог получить разрешения на выезд из-за академической задолженности в институте. На то, что предъявление военного билета или «зачетной книжки», согласно действующему законодательству, не требуется, чиновники не отреагировали.