Более двух тысяч беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

Дамаск, 8 августа. Свыше двух тысяч мирных жителей Сирии вернулись на территорию республики из Ливана и Иордании за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным ведомства, за минувшие сутки на территорию Сирийской арабской республики более двух тысяч сирийских беженцев.

«Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 346 человек (женщин – 103, детей – 176), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1 698 человек (женщин – 509, детей – 866)», — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные провели в Сирии одну гуманитарную акцию, в ходе которых выдали сирийским беженцам 500 продуктовых наборов, общий вес которых составляет 2,4 тонны. В ведомстве также добавили, что российские военные врачи оказали помощь 57 сирийским гражданам, в том числе 29 детям.

Кроме того, за сутки инженерные подразделения Сирийской арабской армии разминировали 2,3 гектара территории, а также уничтожили порядка 35 взрывоопасных предметов.