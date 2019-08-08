Сторонники Атамбаева освободили захваченных в ходе спецоперации силовиков

Бишкек, 8 августа. Единомышленники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили захваченных во время спецоперации по его задержанию бойцов спецназа. Об этом сообщили журналистам в штабе бывшего главы страны.

Накануне вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его доме, расположенном в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. В ходе операции они применили против соратников экс-лидера специальные средства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В результате более 50 человек, в том числе представитель СМИ из местного издания, получили различные травмы и ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента так и не удалось. Шестерых силовиков сторонники Атамбаева взяли в заложники.

«За ними так никто и не пришел, поэтому мы сами проводили их к их коллегам», — передает РИА Новости слова представителя штаба.

Экс-президент Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову два года назад в результате президентских выборов. Но вскоре на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса неприкосновенности. Его подозревают в ряде преступлений, в том числе, в коррупции.