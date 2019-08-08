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МО РФ сообщило о гибели двух военных при взрывах на полигоне под Архангельском

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МО РФ сообщило о гибели двух военных при взрывах на полигоне под Архангельском

Архангельск, 8 августа. Два военных специалиста скончались после взрывов на полигоне в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, взрыв и последующее возгорание жидкостной реактивной двигательной установки произошли в ходе испытаний изделия. В результате ЧП травмы получили шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика.

В пресс-службе не уточнили, входят ли два погибших специалиста в общее число пострадавших. Все получившие ранения в настоящее время оперативно доставлены в больницу.

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