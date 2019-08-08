Пучков назвал «подонком» Фомина, прикрывшегося чужим ребенком на незаконном сборище

Задержан Сергей Фомин, объявленный в федеральный розыск по делу об организации массовых беспорядков в Москве. Фомин называет себя волонтером штаба Любови Соболь, получившей отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за многочисленных фальсификаций в подписных листах. Именно Фомин занимался сбором подписей, значительная часть которых была признана фальшивками.

Сергей Фомин сам явился в полицию, но виновным себя не признает. Напомним, именно Фомин пытался прикрываться чужим ребенком на незаконной акции 27 июля, после чего московская прокуратура потребовала лишить родителей малыша родительских прав.

Действия властей по пресечению незаконных сборищ и наказанию организаторов массовых беспорядков Федеральному агентству новостей прокомментировал писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

«То, что этот красавец (Сергей Фомин), который был в федеральном розыске, явился сам, меня не удивляет. Ему просто некуда было деваться — никуда было не убежать. Была бы возможность, он бы, без сомнения, скрылся», — так Пучков оценил «храбрость» предполагаемого организатора массовых беспорядков, добровольно явившегося в полицию.

Впрочем, судя по видеозаписи, оказавшейся в распоряжении Федерального агентства новостей, роль Фомина в организации беспорядков несомненна. Что касается незаконного сборища 27 июля, на котором Фомин засветился с чужим ребенком в руках, то, по мнению Пучкова, подобные действия направлены исключительно на создание для западных СМИ картинки «о зверствах кровавого режима».

«Главная задача всех этих так называемых «митингов» — организация государственного переворота, — говорит писатель. — Никаких других целей там не стоит. Все эти «митинги» с выходами на площадь устраиваются с единственной целью — чтобы пролилась кровь. Они могут в принципе и снайперов каких-нибудь посадить, чтобы самих себя пострелять, как на Украине. И, конечно, желательно, чтобы все это имело жуткую картинку для предоставления иностранным СМИ. Облить самих себя кровью, замотать себе башку, или — вести себя как этот персонаж (Фомин). С его точки зрения, лучше всего, когда бьют до крови женщин, а еще лучше — детей, чтобы показать «кровавые зверства режима». Именно для этого данный гражданин берет чужого ребенка, волочет его к рядам ОМОНа, начинает там скакать, всех оскорблять, в ожидании, что ребенку «перепадет» что-нибудь. Все это делается умышленно».

Особое негодование у Дмитрия Пучкова вызывает даже не поведение самого Фомина, а безответственность родителей ребенка (ранее на эту тему жестко высказывался депутат Госдумы Виталий Милонов).

Что касается самого Сергея Фомина, у Дмитрия Пучкова для него тоже не нашлось добрых слов.

«Тут вопрос даже не к этому, как бы его помягче назвать… подонку, а к родителям, которые фактически отдают на заклание своего ребенка, — говорит Пучков. — Там же толпа. Если какой-то дурак распылит, например, слезоточивый газ, люди побегут, коляску опрокинут, на ребенка наступят — я не знаю, что дальше. На мой взгляд, к таким родителям тоже надо применять предусмотренные законом меры».

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации массовых беспорядков 27 мая. Организаторы и участники незаконных акций, в частности, нарушили статью 17 Конституции РФ, которая прямо говорит:

«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».

Хулиганы перекрывали оживленные трассы, их действия привели к нарушению работы общественного транспорта, созданию помех другим гражданам, что, безусловно, является нарушением прав и свобод других лиц.

На незаконном сборище 27 июля была отмечена организованная работа провокаторов. Они сознательно провоцировали нападения на сотрудников правоохранительных органов, у якобы «мирных» митингующих были изъяты оружие и другие средства нападения. Все это свидетельствует, что в конце июля имела место не политическая акция якобы за свободные выборы, а спланированное преступление, подчеркивает Пучков. И, как в любой цивилизованной стране, власть должна в таких случаях поступать по всей строгости закона, считает писатель.

«Власть всегда должна поступать по закону. Тут нет смысла говорить о мягкости или жесткости. Ко всем должны быть одинаковые требования. Митинг не разрешен, а вы вышли — значит, вы нарушили закон. Значит, вы должны отвечать по закону: для этого есть соответствующие статьи в административном и уголовном кодексе. Нападал на полицейских, кидался бутылками и камнями — будь любезен ответить по уголовной статье о нападении на сотрудника правоохранительных органов при исполнении. Не нужна никакая жесткость, нужно просто всех задержать и всех надлежащим образом оформить: кого на 15 суток, кого на 10, кому штраф выписать, а кому и уголовную статью», — резюмировал Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Напомним, во время незаконных сборищ в конце июля — начале августа сотрудники правоохранительных органов не применяли силу против мирных граждан, несмотря на несогласованность акций. Хотя полиция имела полное право разогнать всех участников сборищ, создававших помехи москвичам в выходной день.

Активные действия правоохранители совершали только в ответ на атаки провокаторов и хулиганов, что угрожало здоровью и жизни граждан. Эти провокаторы кидали бутылки и камни в бойцов Росгвардии, распыляли слезоточивый газ, и так далее.

Собеседник ФАН уверен, что противозаконные действия такого рода недопустимы и должны жестко караться по закону. Также самые суровые меры должны быть применены к тем, кто пытается посеять в обществе ненависть, натравливая граждан на силовиков. Все, кто помогает собирать данные и распространять сведения о правоохранителях, должны быть привлечены к административной и даже у уголовной ответственности за возбуждение ненависти к определенной социальной группе — сотрудникам полиции. Для этого в УК РФ есть соответствующая 282 статья, предусматривающая до шести лет лишения свободы.