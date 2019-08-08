В СПЧ рассказали, кто стоит за беспорядками в Киргизии

В происходящих в Киргизии событиях могут быть задействованы зарубежные агенты влияния. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

Так он прокомментировал столкновения между спецназом и сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

«Надо проверять, нет ли здесь зарубежного влияния. Мы знаем, что в Киргизии, как и в ряде других стран, были попытки извне расшатать ситуацию, поддерживать оппозицию и устраивать народные протесты. Не исключаю, что в этих действиях есть и зарубежное влияние», — предположил правозащитник.

Для российской же стороны в первую очередь важно, чтобы в ходе происходящих в Киргизии событий не пострадали наши соотечественники.

«Я знаю, там есть русская община, есть организация соотечественников, планирую с ней связаться, — пообещал Брод. — В ходе волнений в прошлые годы были и русофобские, антироссийские настроения. На объектах, которыми владеют русские, распространялись провокационные листовки с угрозами».

По словам правозащитника, российское посольство в Киргизии должно вести мониторинг ситуации.

«Мы готовы откликаться, если услышим о каких-то примерах дискриминации русских, угроз в отношении русских. Будем за этой ситуацией наблюдать и контактировать с российским посольством и организацией соотечественников в Киргизии», — добавил собеседник ФАН.

Всем сторонам конфликта в Киргизии необходимо придерживаться правовых рамок.

«Власти России должны призвать стороны к мирному решению проблемы, — заявил Брод. — Если бывший президент страны нарушил законодательство, его вина должна быть доказана, а его задержание и дальнейшие действия должны проходить в соответствии с нормами местного законодательства и международного права».

При этом гражданам Киргизии следует воздержаться от применения насилия.

«Есть сторонники и противники бывшего президента, но чтобы эти действия не переросли в гражданское противостояние или даже гражданскую войну, нужно полагаться на четкие действия правоохранительных органов и судебной системы», — пояснил собеседник ФАН.

Действующий глава киргизского государства Сооронбай Жээнбеков обвинил экс-президента страны Алмазбека Атамабаева в нарушении Конституции Киргизии. По словам Жээнбекова, Атамабаев нарушил основной закон страны, стреляя в силовиков при попытке своего задержания.

7 августа спецназ Киргизии приступил к штурму дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Последний подозревается в коррупции. Атамбаев был лишен статуса неприкосновенности.

Бывший президент страны и его многочисленные сторонники оказали вооруженное сопротивление киргизским силовикам. В ходе столкновений были ранены 52 человека, один спецназовец погиб. Задержать Атамбаева не удалось, бывший президент киргизской республики пообещал выступить на митинге в столице страны Бишкеке.