Хабаровская пенсионерка сутки стояла в трясине и отпугивала рыком медведя

Хабаровск, 8 августа. Пенсионерка в Хабаровском крае была вынуждена сутки провести в трясине и отпугивать медведя рыком, сообщил представитель добровольческого поискового отряда «Лига Спас».

Пожилая женщина ушла в лес за грибами в 9 утра 5 августа и пропала. Родственники сообщили об инциденте. На помощь к ним пришли волонтеры, которые отправились на поиски потерявшейся в лесу 83-летней женщины.

Как оказалось, пенсионерка во время сбора грибов попала в трясину. Найти ее удалось только в ночь на 7 августа.

«Думаю, что все это время без пары часов она простояла в трясине», — приводит слова представителя отряда «Лига Спас» РИА Новости.

Когда волонтеры нашли женщину, она рычала. Они предположили, что таким образом она отпугивала медведя, который находился в радиусе 20 метров от нее.

«Травм у женщины нет, — рассказали собеседники агентства, — но она не говорит после этого — сильный стресс, все время спит».

В начале месяца вооруженный ножом турист сумел отбиться от медведя гризли в канадской провинции Британская Колумбия. Инцидент произошел к северо-востоку от города Пауэл-Ривер. Напавший на мужчину дикий зверь был ранен и поспешил скрыться.

Сам турист получил серьезные травмы, но смог самостоятельно добраться до ближайшего лагеря. Пострадавшему оказали необходимую первую медицинскую помощь и вызвали спасателей. В тяжелом состоянии его поместили в больницу. По словам врачей, жизни туриста ничего не угрожает.