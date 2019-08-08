Беглов обсудил транспортную доступность с жителями Колпинского района

Санкт-Петербург, 8 августа. Глава Петербурга Александр Беглов встретился с жителями Колпинского района и обсудил возможности развития транспортной системы. Об этом он написал в соцсети «Вконтакте».

Градоначальник встретился с активными петербуржцами. Они задали Беглову интересующие их вопросы. Одна из жительниц Колпинского района поинтересовалась, появятся ли новые автобусные маршруты.

Глава Петербурга отметил, что нужно советоваться с жителями района.

«Вы же знаете, что в сентябре откроются три новые станции метро: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». А оттуда уже начали проектировать скоростной трамвай. В 2022 году этот трамвай запустим», — рассказал Беглов.

Ранее градоначальник проинспектировал реконструкцию Лиговского и Гореловского путепроводов, а также побывал на месте строительства поликлиники в Красном Селе.

По итогам своей поездки он сделал ряд важных поручений, в том числе найти нового подрядчика для завершения строительства медучреждения.