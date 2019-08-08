Экс-депутат Рады рассказал о «варварском» распиливании заводов Украины на металлолом

Депутат Верховной рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко сообщил о варварском уничтожении Херсонского электромашиностроительного завода. По его словам, похожая ситуация наблюдается и на других крупных украинских предприятиях.
Украинский политик рассказал о происходящем на заводе Электромаш в Херсоне на своей странице в Facebook. Алексей Журавко опубликовал видео, на котором видно, как некогда градообразующее предприятие в буквальном смысле слова «пускают под нож», то есть распиливают на металлолом.
«Печальная информация приходит мне из Херсона почти каждый день. Мне очень больно и тяжело смотреть, как гибнет мой родной город. Такое ощущение, как будто в Херсоне живут одни варвары. Неоднократно пишу, как разворовываются предприятия, уничтожаются производства, — написал в соцсети экс-депутат Рады. — А херсонцы продолжают молчать и возмущаться на кухнях. А потом задают вопросы: почему дороги не ремонтируются, почему на жилищно-коммунальные услуги денег не хватает, почему зарплаты маленькие?».
Журавко напомнил, что Херсонский судостроительный завод «на ладан дышит», Херсонский хлопчатобумажный комбинат «уничтожен», как и комбайновый завод и другие предприятия, бывшие градообразующими.
«Если так дальше будет продолжаться, если такими темпами будут уничтожаться предприятия, а украинская власть не задумается над этим, то в скором будущем в Херсоне негде будет работать, и народ поедет клубнику собирать и унитазы мыть в Европу. Вот такое печальное будущее ожидает херсонцев», — считает Алексей Журавко.
В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей украинский политик добавил, что похожая удручающая картина наблюдается и в других регионах Украины.
«На Украине идет массовое закрытие предприятий тяжелой машиностроительной отрасли и легкой промышленности — буквально везде. Вот недавно Запорожский автомобильный завод закрыл свою последнюю производственную линию, и жители Запорожья рассказывают о вывозе оборудования с предприятия, варварском распиливании его на металлолом.
То же самое происходит в Николаеве и других промышленных центрах Украины, и народ вынужден ехать на заработки в другие страны. А хорошие сварщики, электромонтажники, высотники и другие высококлассные специалисты уже давно уехали из страны. Им тут негде работать», — сказал Алексей Журавко.
По его словам, у нового президента Украины Владимира Зеленского есть шанс исправить ситуацию. Но для этого ему нужно в первую очередь предпринять пять шагов.
«Во-первых, Зеленскому нужно прекратить врать. Я был шокирован, когда он врал о том, как разговаривал с президентом России. Во-вторых, Зеленскому нужно прекратить войну в Донбассе и сделать упор на экономику и хозяйство страны.
В-третьих, Зеленскому необходимо добиться реализации минских соглашений. Не разговорами снимать экономическую блокаду Донбасса и кричать, что там живут наши люди, а реально действовать. В-четвертых, Зеленский не должен назначать русофобов командовать операцией на юго-востоке Украины. Там должны командовать настоящие военные, которые понимают плачевные последствия наступления ВСУ.
А напоследок, как вишенка на торте, Зеленскому необходимо понять, что украинское государство — это не «95-й квартал»: давать обещания, потом забирать их назад и смеяться в Facebook нельзя», — добавил Алексей Журавко.