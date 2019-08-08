В Госдуме призвали Навального сознаться в отмывании 1 млрд рублей и сдать подельников

Москва, 8 августа. Скандальный блогер Алексей Навальный должен сознаться в отмывании одного миллиарда рублей через так называемый Фонд борьбы с коррупцией («ФБК») и сдать всех соучастников, чтобы хоть как-то облегчить свою дальнейшую участь. Об этом заявил депутат Госдумы России Виталий Милонов.

Парламентарий указал на то, что расследование в отношении Навального и его организации назревало уже давно, потому что о махинациях блогера и его сподвижников с деньгами было известно в течение последних нескольких лет.

«Вы вспомните, уже несколько лет назад, когда еще не было криптовалют, весь протест уже финансировался через яндекс-кошельки. Черным налом завозились деньги из-за рубежа и от разных мафиозных кланов, после чего здесь производилась легализация этих средств», — напомнил депутат ГД.

Милонов призвал Навального сознаться в отмывании денежных средств, пишет «ПолитРоссия».

В четверг утром стало известно, что следственные действия проходят в домах сотрудников ФБК в Москве Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств.

Представители СМИ раскрыли мошенническую схему «ФБК» Навального по отмыванию денег. Она заключалась в том, что изначально руководители фонда получали колоссальные средства наличными от неизвестных лиц. Затем эти деньги под видом частных пожертвований вносились на счета созданного Леонидом Волковым фонда «Пятое время года». Последняя организация финансировал региональные штабы Навального, когда тот баллотировался в президенты в прошлом году.

3 августа СК России инициировал уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей «Фондом борьбы с коррупцией» Навального. Согласно версии ведомства, в течение двух лет — с 2016 по 2018 год — сотрудники «ФБК» и единомышленники Навального легализовали полученную преступным путем денежную сумму.

Отмывание денег осуществлялось через региональные штабы Навального во главе с Леонидом Волковым, а также через фонд «Пятое время года». По словам сенатора Франца Клинцевича, в России действуют связанные с западными спецслужбами силы, которые подрывают государство изнутри в надежде на массовые беспорядки.

Ранее источник в «Альфа-банке» рассказал, куда Навальный и сотрудники «ФБК» тратят собранные на его президентскую кампанию народные средства. Речь идет о 106 млн рублей. Оказалось, что Волков переводит деньги на счета своих жен, а сам Навальный тратит деньги на поездки по Европе. К примеру, в июне он потратил шесть биткоинов на отпуск в Италии.