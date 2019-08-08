ФБК Навального стряпал фейки на западные деньги, заявил правозащитник Горгадзе

Москва, 8 августа. Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального занимался тем, что на западные деньги «на коленке» стряпал фейки, заявил адвокат, член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе.

Юрист подчеркнул, что работа этой сомнительной НКО имеет все признаки западного финансирования. По его словам, задачи этого «фонда» заключались в попытках дестабилизировать ситуацию в стране, своими «псевдорасследованиями создавать ощущение некой тоталитарности такого в кавычках кровавого режима». Причем делалось это, как подчеркнул Горгадзе, определенно на деньги западных спонсоров.

«Это та самая пятая колонна. <…> То, что это провокаторы, понимает любой здравомыслящий человек», — сказал член СПЧ в комментарии «Политике Сегодня».

Он напомнил о том, что сегодня в домах сотрудников ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о легализации денег, добытых преступных путем. По данным СК РФ, речь идет о миллиарде рублей.

«Уже всем очевидно, что эти ребята полностью коммерциализированы на западные деньги. Их задача не созидать, а именно разрушать», — заключил адвокат.

Напомним, уголовное дело об отмывании денег руководством ФБК было возбуждено 3 августа. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, связанные с этой НКО, получили крупную сумму денег в иностранной валюте, причем эти деньги были «заведомо для них приобретена преступным путем». Затем они внесли деньги на расчетные счета нескольких банков через банкоматы.

Кроме того, обналиченные с биткоин-кошельков деньги легализировались через фонд «Пятое время года», подконтрольный правой руке Навального Леониду Волкову. Этот человек руководил так называемым предвыборным штабом Навального перед президентскими выборами 2018 года.

Известно, что сам Навальный связан с беглыми российскими олигархами, например, судимым экс-главой ЮКОСа Михаил Ходорковским, а также Михаилом Фридманом. Его соратница Любовь Соболь является юристом «ФБК», и ранее была замечена в картельном сговоре с детскими площадками. Ее отец Эдуард Феденев — аудитор с подмоченной репутацией. Его деятельность стоила государству 57 миллиардов рублей. Забавно, что Соболь, которая позиционирует себя как «ярого борца с коррупцией», о махинациях отца почему-то предпочитает помалкивать, как и о собственных грязных делах во время избирательной кампании в Мосгордуму. Известно, что скандалистка сняла подпольную квартиру, где организовала настоящую фабрику под подделке подписей москвичей в свою поддержку. Установлено, что она без зазрения совести использовала данные умерших жителей столицы.

МГИК отказал ей и другим «оппозиционерам» на абсолютно законных основаниях: из-за масштабных фальсификаций, однако недокандидаты вместо того, чтобы доказывать свою правоту в суде, они предпочли давить на избиркомы, шантажировать их, устраивать запрещенные митинги.