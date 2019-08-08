Зеленский анонсировал земельную реформу на Украине

Киев, 8 августа. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение земельной реформы в стране.

Своими планами президент Украины поделился на бизнес-форуме в Турции. Зеленский уточнил, что в 2020 году украинские власти хотят открыть рынок сельскохозяйственных земель.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 миллионов гектаров, которая является одной из лучших в мире по качеству», — приводят его слова украинские СМИ.

Зеленский добавил, что надеется на приход на Украину турецких инвесторов.

В конце прошлого года депутаты Верховной рады продлили мораторий на продажу сельскохозяйственных земель до 2020 года. Их площадь на Украине составляет около 42,7 миллиона гектар.

На форуме в Турции Зеленский также сообщил о намерении легализовать игорный бизнес на Украине. Президент добавил, что рассчитывает создать в своей стране аналог Лас-Вегаса.

Ранее украинский бизнесмен Павел Фукс посоветовал Зеленскому сделать три шага для спасения страны. В этот список вошли открытие земельного рынка, поддержка нефтегазодобывающей отрасли и заморозка выплат по внешним долгам Украины хотя бы на 20 лет.