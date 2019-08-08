В Госдуме предложили руководству госкомпаний публиковать декларации о доходах

В России необходимо усилить контроль за деятельностью госкомпаний, в том числе обязать их руководство публиковать декларации о доходах. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) обратился к российским властям с рядом предложений по повышению бюджетной прозрачности. В частности, представители фонда выступили за публикации всеми государственными предприятиями ежегодных финансовых отчетов.

«В предложениях МВФ нет ничего радикально нового. Все это уже давно обсуждается и в российском экспертном сообществе, и среди депутатов Госдумы. Действительно, нам нужно серьезно усиливать контроль за деятельностью госкомпаний. Раз уж на них приходится от 30 до 70% экономики, то мы должны точно понимать, что в этих компаниях происходит», — заявил Щапов.

Речь и о государственных унитарных предприятиях на всех уровнях — муниципальном, региональном и федеральном, — и об акционерных обществах с госучастием свыше 10%, и о госкорпорациях и монополиях, уточнил депутат.

«Должны быть прозрачными не только их бюджеты, но и система закупок, параметры вознаграждений топ-менеджмента и его личные расходы, стратегические планы и многое другое», — добавил парламентарий.

По его словам, в целом руководители госкомпаний в части контроля должны быть приравнены к чиновникам.

«Они должны публиковать свои декларации о доходах, имуществе и расходах. Сопоставив эти декларации с эффективностью предприятий, мы поймем, не много ли мы платим менеджменту?» — рассказал депутат.

Он также отметил, что рекомендации МВФ «очевидны и понятны».

«Что касается МВФ, то я думаю, что фонд уже давно потерял влияние на руководство страны (что очень хорошо, последствия его «советов» в 90-е годы мы расхлебываем до сих пор) и пытается привлечь к себе внимание рекомендациями, которые и так очевидны и понятны», — подытожил Щапов.

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что в осеннюю сессию в Госдуме может пройти обсуждение размера бонусных выплат в государственных корпорациях.