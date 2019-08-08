Юрист призвал посадить за решетку шайку Навального за отмывание иностранных пожертвований

Москва, 8 августа. Член Общественной палаты России, юрист Илья Ремесло призвал посадить блогера Алексея Навального и его соратников из так называемого ФБК за решетку.

Ремесло прокомментировал возбуждение уголовное дела против ФБК, который подозревается в отмывании миллиарда рублей. Юрист отметил, что уже несколько лет пытается привлечь внимание к сомнительной деятельности этой организации, в частности публиковал документы, подтверждающие махинации соратников блогера.

«Естественно, это чужие деньги, — прокомментировал он счета Навального и членов его банды. — Это деньги теневых спонсоров, которые таким образом легализовывались посредством услуг сотрудников самого ФБК».

Юрист поддержал возбуждение уголовного дела против ФБК.

«Лучше поздно, чем никогда, — приводит слова члена Общественной палаты «Инфореактор». — Хорошо, что это дело сейчас возбудили, и, думаю, что оно будет уже доведено до конца и что виновные будут привлечены к уголовной ответственности и отправятся за решетку».

Отметим, ФБК получил дурную славу не только из-за махинаций с биткоин-счетами Навального и его приближенных. Соратники блогера пытались обманным путем попасть на выборы в Мосгордуму. Однако при проверке их документов выяснилось, что в подписных листах превышен порог брака — бумаги или подделаны, или в них вписаны так называемые «мертвые души». Приближенным Навального было отказано в регистрации. В ответ они призвали своих сторонников к нарушению закона — выйти на несанкционированные митинги в центре Москвы.

Среди выдвиженцев Мосгордуму была правая рука Навального — Любовь Соболь. Юрист ФБК сделала себя имя на скандалах, в частности не без ее участия произошел картельный сговор с детскими площадками. Как выяснилось, стремление к нарушению закона — черта семейная. Ее отец Эдуард Феденев — аудитор, который замешан в крайне некрасивой истории с ООО «Банкс-Эксперт».