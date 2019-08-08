В Госдуме рассказали, чем Германия обязана России

Вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубицки выступил с неожиданным заявлением для нынешней политической ситуации в Германии. Накануне в одной из телепередач была показана статистика, из которой следовало, что жители восточной части страны в основном выступают за ослабление антироссийских санкций, тогда как среди жителей западной Германии эту позицию разделяет всего треть. Комментируя эти цифры, Кубицки сказал, что объединение Германии вообще не произошло бы без русских, и бывшие граждане ГДР осознают это гораздо лучше, чем «западные» немцы. Однако стоит учитывать, что в Восточной Германии (ГДР) немцы и русские тесно общались.

«В отличие от тех, кто проживал на западе, на востоке понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — сказал вице-спикер бундестага.

Это заявление Кубицки нельзя отнести к популистским, и оно не ставит целью заработать политические очки для Кубицки, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

«Он это сказал исходя из исторической справедливости, и абсолютно достоверно донес информацию. По сути дела, то, что берлинская стена была разрушена, и Германия объединилась в единое государство, произошло благодаря Советскому Союзу. Изначально у Германии были другие планы. Наши союзники во Второй мировой войне хотели Германию полностью расчленить и раздать ее земли различным государствам. Это Иосиф Сталин настоял на том, чтобы сохранить Германию. Есть крылатая фраза: «лидеры приходят и уходят, а народ остается». Из-за Адольфа Гитлера германский народ не должен страдать», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сегодня территория Германии «оккупирована» американскими войсками, и там размещено ядерное оружие США, отмечает парламентарий.

«Поэтому Германия не получила той самой независимости, которой она желала после падения берлинской стены и вывода советских войск — только благодаря тому, что там находятся американцы. Естественно, все, что делается против России, делается в угоду США, но никакого плюса это Германии не приносит. Вице-спикер бундестага озвучил, что есть благо для собственного народа, и что лучше для Германии. Таким образом, давить на Россию, которая приложила 90 процентов усилий для объединения Германии, это неприлично, неблагородно и неблагодарно», — сказал депутат.

Третьего октября 1990 года произошло объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. В ноябре 2019 года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены, которое символизирует воссоединение страны.