Герой России Липовой объяснил, почему для России важен порядок в Киргизии

В ходе беспорядков в Киргизии при штурме резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева пострадали 52 человека. Генпрокуратура расследует беспорядки в селе Кой-Таш, а погранслужба страны усиливает меры безопасности.

Герой России Сергей Липовой прокомментировал для Федерального агентства новостей события в Киргизии и объяснил, почему Россия заинтересована в сохранении крепких двусторонних отношений с республикой.

«События в Киргизии, безусловно, являются внутренним делом этой республики. Однако история знает немало примеров, когда во внутренние дела суверенного государства лезли США и НАТО, устанавливая там свои порядки и неся гражданам этих стран разрушение и гибель. Так было в Югославии, так было на Ближнем Востоке, так было на Украине, — заявил председатель президиума организации «Офицеры России». — Россия же, в отличие от американцев, никогда в ничьи дела не вмешивалась, а лишь приходила людям на помощь — в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии, Крыму, Сирии».

По мнению генерал-майора Липового, Россию не могут не беспокоить беспорядки в Киргизии, потому что республика — наш важный военный партнер.

«В Киргизии расположена российская база, и наше военное присутствие там жизненно необходимо для обеспечения собственной национальной безопасности, — объяснил Липовой. — Если нас не будет в Киргизии, то российская группировка ВС в Таджикистане, с которым у Киргизии достаточно протяженная граница, останется анклавом, без близкой связи с другими частями российской армии. А там таджико-афганская граница, наркотрафик, террористы. И пока мы есть в Киргизии, наши военные в Таджикистане защищены. А значит, защищена и Россия на дальних подступах».

Напомним, в конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на российской авиационной базе Кант в Киргизии. Минобороны РФ безвозмездно передало Вооруженным силам республики два многоцелевых вертолета Ми-8МТ и девять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М.

Глава российского военного ведомства отметил, что база на территории Киргизии предназначена для отражения военной агрессии и проведения контртеррористических операций.