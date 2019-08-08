Собчак похвасталась совместным с Тарантино фото

Москва, 8 августа. Экс-ведущая скандального шоу «Дом-2», журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок с культовым голливудским режиссером Квентином Тарантино.

Фото сделано в российской столице, куда режиссер прилетел на премьеру своего нового фильма «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях.

«Говорит: «Был в 2004, как же сильно похорошела Москва!». Фильм «Однажды в Голливуде» смотреть надо обязательно», — написала Собчак под снимком.

При этом журналистка назвала режиссера «спелым и сочным».

Напомним, культовый режиссер Тарантино посетил Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» вместе с руководителем министерства культуры России Владимиром Мединским.

Он появился на Красной площади в Москве точно в назначенное время. Он был одет в черные джинсы и синий свитер. Глава ведомства сам провел большую часть экскурсии для Тарантино, который оценил царь-пушку и даже потер на удачу царь-колокол. Позже он признался, что ему очень понравилась экскурсия по музею.

«Что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или хотя бы рядом с Кремлем?» — поинтересовался режиссер.

Режиссеру объяснили, что для этого необходимо быть как минимум членом царской семьи.