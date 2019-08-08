Российские эксперты обнаружили троянца-кликера в каталоге Google Play

Троянца-кликера из каталога Google Play установили почти 102 000 000 пользователей Android, об этом рассказали ФАН вирусные аналитики «Доктор Веб». Вредоносные модули встраиваются в обычные приложения – словари, онлайн-карты, аудиоплееры, сканеры штрих-кодов и другое программное обеспечение. Они нашлись в таких учебных приложениях, как «Школьный курс обществознания», ЕГЭ и ОГЭ. Все эти программы сначала выглядят безобидными: они начинают вредоносную деятельность лишь через восемь часов, чтобы не вызвать подозрений у пользователей.

«Наши специалисты выявили 34 приложения, в которые был встроен троянец Android.Click.312.origin, – рассказали ФАН в «Доктор Веб». – Их установили свыше 51 700 000 пользователей. Кроме того, модификацию троянца, получившую имя Android.Click.313.origin, загрузили, по меньшей мере, 50 000 000 человек. Таким образом, общее число владельцев мобильных устройств, которым угрожает этот троянец, превысило 101 700 000».

Троянцы-кликеры – распространенные вредоносные программы для накрутки посещений веб-сайтов и монетизации онлайн-трафика. Они имитируют действия пользователей на веб-страницах, нажимая на ссылки и другие интерактивные элементы, объясняют аналитики. Когда троянец запускается на вашем устройстве, он передает на управляющий сервер все его данные: производителя и модель, версию ОС, страну проживания и язык системы, имя мобильного оператора, тип интернет-соединения, параметры экрана, временную зону и информацию о приложении, в которую встроился троянец. В ответ сервер отправляет ему необходимые настройки и становится наблюдателем, который постоянно следит за всеми операциями с вашим гаджетом.

«Дальше, в зависимости от настроек управляющего сервера и поступающих от него указаний, троянец может не только рекламировать приложения в Google Play, но и незаметно загружать любые сайты, в том числе с рекламой (включая видео) или другим сомнительным содержимым. Например, после установки приложений, в которые был встроен этот троянец, пользователи жаловались на автоматические подписки на дорогостоящие услуги контент-провайдеров», – объясняют эксперты.

Российские аналитики передали список приложений, в которых обнаружили троянец, в корпорацию Google. Некоторые из найденных программ оперативно удалили из Google Play. Кроме того, для нескольких приложений были выпущены обновления, в которых троянский компонент уже отсутствует. Тем не менее, вирусные аналитики рекомендуют разработчикам ответственно выбирать модули для монетизации приложений и не интегрировать сомнительные SDK в свое программное обеспечение.