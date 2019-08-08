Слова Зеленского о «росте» экономики Украины назвали пропагандистским ходом

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал стремительный рост экономики страны, вплоть до 7%. По его словам, это должно произойти в ближайшие несколько лет.

«В следующие годы экономика Украины будет стремительно расти, до 5-7% в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину магнитом для иностранных инвесторов», — заявил украинский президент.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Зеленский пытается «пропиариться» на подобного рода заявлениях, но предостерег, что это может негативно сказаться на рейтинге главы государства.

«Это политически мотивированный, пропагандистский ход. Он опасен тем, что, делая такие заверения на публику, рассчитывая на сиюминутный успех, Зеленский понесет огромные потери своего рейтинга и авторитета, который он получил в результате президентских и парламентских выборов», — предостерег сенатор.

По его словам, Зеленский, делая такие смелые заявления, глубоко заблуждается. Он добавил, что экономическое сотрудничество между Россией и Украиной, несмотря на все русофобские заявления Киева, никогда не прекращалось, а лишь укреплялось.

«Это абсолютно не объективная оценка, если трезво взглянуть на состояние экономики Украины. Лукавство Зеленского заключается в том, что торговля между Россией и Украиной продолжается. Отсутствие торговых связей между нашими странами приведет к полному коллапсу и краху экономики Украины. Это станет невосполнимой потерей», — уверен Франц Клинцевич.

Российский политик заметил, что даже непрофессионалам очевидно, что Украина не сможет восстановить экономический рост без полноценного сотрудничества с РФ.

«Зеленский, делая данное заявление, возможно, увидел перспективу восстановления экономических отношений между нашими странами, я не знаю. Но говорить о 5-7% росте экономики без взаимоотношений с Россией попросту глупо. Не нужно быть экономистом, чтобы это понимать», — продолжает собеседник ФАН.

В заключение он подчеркнул, что страны Европы не будут спонсировать Украину для того, чтобы страна смогла нарастить свой экономический потенциал. Запад заинтересован лишь в разжигании конфликта в Донбессе.

«Коллективный Запад помогать не будет, кроме как военным снаряжением и оружием. Запад не нуждается ни в продуктах, ни в товарах Украины, они не знают, куда деть товары из стран Варшавского договора. Ситуация крайне тяжелая. У Киева есть неплохие взаимоотношения с белорусами, но увеличение ВВП на 7% за счет Белоруссии и других стран постсоветского пространства — это просто немыслимо. Сделать это можно только с Россией. Но я таких перспектив не вижу, ни со стороны команды Зеленского, ни со стороны их кураторов. Они этого просто не позволят», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее стало известно о том, что новые украинские власти планируют заключить новое соглашение с МВФ и приватизировать крупнейшие компании.