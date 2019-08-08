Зеленский рассказал о планах создать украинский Лас-Вегас и легализовать азартные игры

Киев, 8 августа. Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры и создать аналог Лас-Вегаса. Этими планами он поделился на бизнес-форуме в Турции.

Зеленский убежден, что легализация азартных игр будет «стимулировать развитие туристического кластера у Черного моря». Президент Украины пояснил, что казино станут законными в пятизвездочных отелях.

«Честно говоря, я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас, — признался украинский руководитель. — Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории, и там все это открыть».

Он также призвал Турцию присоединиться к развитию «туристического бренда Черного моря». Он отметил, что Киев хочет видеть в Анкаре не конкурента по бизнесу, а партнера.

Напомним, запрет на игорный бизнес на территории Украины действует с 2009 года. Во время предвыборной кампании Зеленский отмечал, что допускает легализацию медицинской марихуаны на Украине, а также легализацию проституции в пределах какого-то одного города в стране.

В декабре 2014 года кабмин Украины внес на рассмотрение депутатов Рады три законопроекта, которые предусматривают легализацию игорного бизнеса. Однако украинские парламентарии отказались включать его в повестку дня. На Украине решили создать рабочую группу и разработать новые законопроекты.