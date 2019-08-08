Замглавы ФСИН сообщил о «куче нарушений» в петербургских «Крестах»

Санкт-Петербург, 8 июля. Проверка петербургского следственного изолятора-1 (известного как «Кресты-2»), проведенная сотрудниками центрального аппарата ФСИН вскрыла множество нарушений со стороны сотрудников СИЗО. Об этом заявил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

Напомним, поводом для проведения проверочных мероприятий стали публикации в СМИ о том, что в «Крестах-2» якобы есть особые камеры, где заключенных заставляют избивать друг друга по приказу руководство, в буквальном смысле выбивая нужные показания.

По словам Максименко, ситуация в СИЗО «в общем-то не самая хорошая». Он уточнил, что всего лишь за «вчерашние полдня и за ночь» сотрудники центрального аппарата ФСИН смогли выяивить «кучу нарушений». Эти нарушения, как уточнил он в комментарии РИА Новости, заключаются в том, что заключенных переводили из камеры в камеру, «подсаживали несудимых к судимым», и все это при полном отсутствии какого-либо учета.

«Все это должно отражаться в журнале, кого переводят, куда, по чьей команде. Этого учета не было», — подчеркнул он.

Максименко добавил, что руководители СИЗО пытаются оправдаться тем, что им якобы не хватает сотрудников, но, по его мнению, «это слабое оправдание».

Ранее сообщения СМИ о так называемых «пресс-хатах» в питерском СИЗО прокомментировал глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами СПЧ, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин.

По словам эксперта, так называемые «пресс-хаты» достаточно широко были распространены почти 15 назад. Он признался, что думал, что в крупных городах такая практика изжита и больше повторяться не будет.