«Википедия» показывает несостоятельность как независимый онлайн-справочник, призванный представлять различные точки зрения и фактические данные о том или ином событии. Этот сайт использует методы политического воздействия и совершает вмешательство в выборы в Мосгордуму, выступая на стороне оппозиционеров, нарушая тем самым свои же требования к непредвзятости освещения событий. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Википедия стала инструментом грязной западной игры с применением политических технологий, в которую было втянуто ФАН. Российское СМИ, проводящее журналистские расследования и представляющее общественности неудобную для оппозиции правду, было подвержено блокировке. Причем основанием для внесения в черный список административным корпусом (управляющим составом) русского сегмента «Википедии» стала публикуемая фактическая информация об оппозиционных деятелях.

Продвижение оппозиции РФ в «Википедии» может быть выгодно западным заказчикам

Работа администраторов, редакторов и проверяющих фактически построена на освещении информации об оппозиционных персонах и формировании о них правильного общественного мнения. Опираясь на блокировку ФАН, на некоторых страницах в онлайн-справочнике ссылки на издание в качестве источника были удалены, однако в отдельных случаях они по-прежнему присутствуют. Это говорит о том, что еще совсем недавно у редакторов и проверяющих не возникало вопросов касательно авторитетности новостного агентства, и оно пользовалось доверием. Но ситуация изменилась с началом избирательной кампании в Московскую городскую думу.

На страницах «Википедии» фактическая информация формируется за счет данных, взятых с различных источников. Другими словами, при изъятии данных с интернет-ресурсов автор публикации в «Википедии» должен указывать ссылку на источник. Поскольку блокировка ФАН вступила в силу, на страницах не зарегистрированных в качестве кандидатов в Мосгордуму оппозиционеров Любови Соболь, Ивана Жданова и Ильи Яшина нет упоминания о Федеральном агентстве новостей, все ссылки и изъятая из них неудобная для оппозиционеров информация были удалены.

Стоит отметить, что поводом для отказа Мосгоризбиркома в регистрации стала подделка подписей избирателей, а также махинации с голосами, насчет которых ФАН неоднократно проводило журналистские расследования, предоставляя общественности подтвержденную фактами информацию о преступной деятельности оппозиционеров.

Однако эта информация осталась неучтенной, зато в качестве имеющихся источников русской «Википедии» львиную долю составляют оппозиционные СМИ, открыто контролируемые Западом. В частности, речь идет о государственных медиа США «Радио Свобода» и «Голос Америки», надзор за которыми осуществляет американское Агентство по глобальным медиа, а финансирует Конгресс США. Другими словами, довод о пропагандистской направленности ФАН и однобоком отражении информации, который и послужил одним из оснований блокировки издания, выглядит крайне сомнительно.

«Википедия» удаляет невыгодную для оппозиционеров информацию

Противоречия в работе и отношение к политической повестке администрации русской «Википедии» прослеживается на примере страниц популярных оппозиционных деятелей. К примеру, если на странице Соболь или Жданова информация с ФАН отсутствует, то на странице Алексея Навального до сих пор в качестве источника данных значится статья Федерального агентства новостей. Это значит, что на момент внесения сведений достоверность информации, изложенной на страницах ФАН, не вызывала сомнений у администраторов «Википедии».

Такая же ситуация наблюдается и со страницей Дмитрия Гудкова. Помимо упоминания ФАН в колонке источников информации, на которую ссылается онлайн-справочник, есть абзац под названием «Семейный бизнес» со ссылкой на взятую из статьи ФАН информацию. Под «семейным бизнесом» авторы и редакторы «Википедии», видимо, понимают подтвержденные факты о преступной деятельности семьи оппозиционера. Исходя из даты добавления информации, в феврале 2019 года «Википедия» все еще считала ФАН авторитетным источником, заслуживающим доверия.

Однако апофеозом предвзятости действий администрации русской «Википедии» стала ситуация со страницей Ильи Яшина. При рассмотрении истории правок страницы оппозиционера становится понятно, что редактор сайта с ником Daniel von Rothschild удалил целый абзац статьи про использование Яшиным бюджетных средств для самопиара, сославшись на то, что источником информации выступает ФАН, которое не является «авторитетным источником».

Примечательно, что правки о преступном поведении Яшина были совершены на странице 15 июля, незадолго до отказа Мосгоризбиркома в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Таким образом, русская «Википедия» хотела придать оппозиционеру выгодный для него образ под формирование общественного мнения.

«Википедия» — инструмент Запада для вмешательства в российские выборы

Примечательно, что в рамках работы самой «Википедии» существует возможность внесения изменений в статьи, причем фактически без должного и объективного объяснения. В рамках контроля за ФАН со стороны русской «Википедии» негативные стороны данного инструмента проявляются наиболее ярко.

Отмена доводов и фактических данных со стороны ФАН происходит под предлогом отсутствия «авторитета источника». При этом редакторы, удаляющие информацию, взятую у издания, не опровергают представленные данные, не публикуют разоблачающие доказательства или контраргументы.

Очевидно, что с удалением невыгодных для оппозиции статей под выдуманным предлогом западные структуры через американскую «Википедию» и русский сегмент этого онлайн-справочника осуществляют вмешательство в выборы. Причем продвигают они лишь оппозиционеров, которые в последнее время существенно повысили активность в СМИ и обществе, что также наводит на мысли о наличии политического заказа.

Ведь поддержка в виде однобокого и выгодного лишь для оппозиционных деятелей освещения событий у них имеется. «Википедия» из свободной онлайн-энциклопедии превратилась в инструмент формирования общественного мнения с креном в сторону оппозиционного движения.