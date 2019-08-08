Заезд «России-3» на танковом биатлоне стал самым драматичным

Третий российский экипаж доказал 7 августа на подмосковном полигоне «Алабино», что равных сборной РФ в танковом биатлоне по-прежнему нет. Соревнования проходят в рамках V Армейских международных игр — АрМИ-2019.

Победный заезд, за которым наблюдал корреспондент Федерального агентства новостей, оказался удивительно богат на драматические моменты.

Третьим всегда тяжелее

Заезд проходил во второй половине дня, и это, возможно, сказалось на состоянии участников состязания. В конце концов, не каждый может выдержать напряженное многочасовое ожидание старта и не «перегореть».

Для третьего российского экипажа ситуация психологически осложнялась еще и великолепными результатами, продемонстрированными ранее на гоночной трассе другими экипажами нашей сборной.

Напомним, 4 августа экипаж «Россия-1» завершил гонку за 18 мин. 55 сек., побив установленный нашими же танкистами рекорд 2017 года. Но к удивлению всех, новый рекорд российских танкистов продержался всего сутки. Уже 5 августа экипаж «Россия-2» не только домчался до финиша за умопомрачительные 17 мин. 30 сек., но и установил новый рекорд скорости на танковом биатлоне, разогнав свой Т-72Б3 до 78 км/ч.

Понятно, что после такого от экипажа «Россия-3» все ждали не просто победы в заезде, а непременно новых рекордов. Об этом говорили зрители, на это намекали ведущие телепрограмм… В общем, третьему экипажу пришлось труднее всего — груз ответственности давил на него нещадно, но ребята держались.

Кстати, пора их представить. Командир танка — лейтенант Дмитрий Иванов. Наводчик-оператор — старший сержант Федор Петелин. Механик-водитель — сержант Алексей Олеоленко. Все — из Южного военного округа.

Помимо экипажа «Россия — 3», в восьмом заезде индивидуальной гонки первого дивизиона (откуда взялись дивизионы на танковом биатлоне, ФАН писало ранее также участвовали танкисты из Армении, Ирана и Киргизии.

Согласно жребию, россияне выступали на Т-72Б3 красного цвета.

Воздух почти искрил

Первой со старта ушла желтая «семьдесятдвойка» армян, второй — танк Иванова, третьей — синяя машина киргизов, четвертым — зеленый бронеболид иранцев. Клубы сизого выхлопа танковых дизелей, фонтаны грунта и пыли из-под траков — и драйв, сумасшедший драйв гонки сорокашеститонных бронированных «гладиаторов»!

Традиционно наши с самого начала начали опережать своих соперников в темпе прохождения дистанции. «Змейку» красный танк преодолел играючи, буквально танцуя, — и дальше россияне действовали столь же изящно и стремительно. На то, чтобы загрузить в танк три штатных выстрела к 125-мм пушке, у армянского экипажа ушло 50 секунд, а у российского — 32!

Дальше шел огневой рубеж с тремя выставленными на разную дистанцию мишенями, имитирующими вражеские танки. Армянский экипаж промазал по всем мишеням и пошел наматывать три штрафные круга по 500 метров каждый.

Но вот к стрельбе изготовился танк российский. Напряжение на трибунах достигло пика. Казалось, еще чуть-чуть — и воздух начнет искрить.

Первый выстрел красного танка — попадание! Второй — тоже.

Уроженец Омской области двадцатишестилетний Федор Петелин всаживал снаряды в мишени столь же четко, как опытный столяр загоняет в доску гвозди — с одного удара!

Третий выстрел!.. Промах — снаряд ушел чуть левее мишени. Может, ветер напакостил, может чуть сбился глазомер оператора-наводчика из-за неимоверного напряжения и волнения, но — промах. Первый промах русской сборной с начала «Танкового биатлона — 2019». Сказать, что это было обидно, — ничего не сказать.

Экипаж красного танка однако не растерялся. Над трибунами еще висел стон болельщиков, а Алексей Олеоленко уже сорвал «семьдесятдвойку» с места и погнал ее на штрафной круг. 500 метров красный танк «проглотил» почти мгновенно и, обогнав танк армян, помчался по дистанции дальше.

В двух шагах от финиша

Брод, курган, огневая полоса, колейный мост, гребенка, колейный проход в минно-взрывных заграждениях, косогор, эскарп, второй косогор послушно легли под гусеницы красной «семьдесятдвойки». Замыкая первый четырехкилометровый круг по полигону, танк Иванова выкатился на рубеж стрельбы из зенитного пулемета.

К пулемету встал сам командир танка. Мишень — «зависший вертолет». На то, чтобы с ним справиться, у Дмитрия Иванова было всего 15 патронов. Лейтенанту хватило двух коротких очередей, чтобы «вертолет» задымил. Есть попадание!

Вслед за этим на скоростном участке трассы российская «семьдесятдвойка» разогналась до 78 км/ч. Есть повторение рекорда скорости!

Когда красный танк, заканчивающий второй круг, промчался мимо трибун, мальчишка в армейской пилотке поднял самодельный плакат с надписью «Родина-мать зовет!» Вряд ли его в пылу гонки разглядели Иванов, Петелин и Олеоленко, но мизансцена получилась очень символичная…

Последнюю для «России-3» стрельбу — по мишени «расчет РПГ» из спаренного с пушкой пулемета ПКТ — выполнял Федор Петелин. Первые две очереди приходятся в бруствер перед мишенью, но третья разносит-таки «расчет РПГ» в клочья.

Буквально последними патронами мишень была поражена. Аплодисменты.

Теперь «России-3» оставалось просто закончить третий круг и затормозить за линией финиша. Просто? С домашнего дивана кажется, что да. А вот когда эту же проблему приходится решать находясь на месте механика-водителя танка, задачка оказывается достаточно сложной.

Последний вираж красный танк прошел чисто, а вот перед колейным проходом в минно-взрывных заграждениях не вписался в ширину дорожки и снес сразу три ограничительных столба.

Буквально в двух шагах от финиша «России-3» приходится глушить двигатель на стоянке штрафного времени. Пит-стоп. Спустя считанные секунды Алексей Олеоленко вновь заводит танк и бросает его вперед, но каждая из этих потерянных секунд для нашего третьего экипажа — буквально на вес золота…

Оглушительно ревущая красная машина пересекает линию финиша первой в заезде. Секундомеры в этот момент показывают 19 мин. 12 сек. Нового рекорда времени прохождения трассы у «России-3» поставить не получилось. Но даже с одним промахом, штрафным кругом и пит-стопом третий экипаж сборной России едва не превзошел рекорд 2017 года.

Потрясающий по своему накалу и драматизму заезд! Иванов, Петелин и Олеоленко боролись до конца.

Россия, вперед! Так держать!

Для сравнения приведем результаты других участников заезда. Киргизы, поразившие 3 мишени, — 25 мин. 29 сек. Армянские танкисты — ни одного попадания по мишеням — 27 мин. 48 сек. Иранский экипаж — 3 попадания по мишеням — 28 мин. 37 сек.

Как видим, оказавшийся в сложнейшей ситуации третий российский экипаж сумел собрать волю в кулак и с блеском выиграть гонку. В итоге команда России осталась безусловным лидером среди команд обоих дивизионов «Танкового биатлона — 2019».

Единственными танкистами, сумевшими хоть как-то дотянуться в этом году до уровня танковых асов российской сборной, оказался второй экипаж команды Китая с результатом 18 мин. 57 сек. При этом первый экипаж китайцев преодолел дистанцию индивидуальной гонки за 21 мин. 01 сек., а третий «катался» и того дольше — целых 24 мин. 36 сек.

Помимо России и Китая, в первом дивизионе лидирующие позиции удерживают сборные Белоруссии и Казахстана.

В ближайшие дни определится состав полуфинальных эстафет в обоих дивизионах. В полуфинальные эстафеты выходят по восемь лучших сборных в каждом дивизионе, которые определяются по суммарному времени, показанному тремя экипажами сборной страны на этапе индивидуальной гонки.

Жеребьевка эстафетных команд состоится 9 августа. Полуфинальные эстафеты пройдут с 10 по 13 августа на полигоне «Алабино». Финальный заезд второго дивизиона состоится 15 августа, а первого — 17 августа.

«Танковый биатлон — 2019» продолжается, и его зрителей наверняка ожидает еще много интересного.