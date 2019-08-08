Призывавший к массовым беспорядкам в Москве провокатор пришел в полицию с мамой

Москва, 8 августа. Прикрывавшийся чужим ребенком на незаконном митинге в Москве Сергей Фомин сдался властям, заявившись в полицию с мамой.

Стоит отметить, что на несогласованном митинге на Трубной улице в Москве он выглядел совершенно иначе — Фомин вел себя агрессивно и призывал участников «сходки» к массовым беспорядкам.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ заявили, что задержанный участник несогласованного митинга так называемой «оппозиции» Фомин был одним из организаторов массовых беспорядков. Следствие продолжает мероприятия по делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении силовиков 27 июля. Фомину в настоящее время предъявлено обвинение по статье об организации массовых беспорядков. В ведомстве указали, что 8 августа следствия подаст прошение об аресте Фомина.

Напомним, незаконные митинги были организованы не допущенными к выборам кандидатами в Московскую городскую думу. Среди них были, в частности, протеже опального блогера и основателя так называемого «ФБК» Алексея Навального Любовь Соболь. Кроме того, на законных основаниях были не допущены к выборам «оппозиционеры» Дмитрий Гудков, Илья Яшин.

Отказ Мосгоризбиркома допустить так называемых «оппозиционеров» был абсолютно легальным. В подписных листах «самовыдвиженцев» было зафиксировано большое количество липовых подписей. Соболь, в частности, наполняла документы «мертвыми душами» в съемной квартире в столице, где была организована «лаборатория» по подделке подписей.

Несмотря на законность решения Мосгоризбиркома, не допущенные к выборам решили агрессивно давить на избиркомы, устраивать несогласованные акции, ставя под угрозу безопасность столичных жителей и гостей города, нанимая неадекватных провокаторов, готовых атаковать силовиков. Прокуратура Москвы неоднократно предупреждала «политиков» о недопустимости призывов к массовым беспорядкам, но «оппозиции» ради собственных политических амбиций было наплевать на предупреждения.

Ранее ЦИК окончательно отказал подделавшей подписи Соболь в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Стоит отметить, что экс-выдвиженец в Мосгордуму Соболь является юристом ФБК, ранее была замечена в картельном сговоре с детскими площадками, а отец «оппозиционерки» «кинул» на деньги многих людей. Как оказалось, отец юриста Эдуард Феденев — аудитор, который замешан в крайне нелицеприятной истории с ООО «Банкс-Эксперт».