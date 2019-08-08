Центр современного искусства имени Курехина в Петербурге достроят в 2020 году

Санкт-Петербург, 8 августа. Фонд капитального строительства заключил контракт с «ПСБ Жилстрой» на перепроектирование Центра современного искусства имени Сергея Курехина.

Компания «Индикатор» в сентябре 2018 года представила отчет об обследовании грунта. Специалисты решили, что здание центра нужно усилить.

Они предложили укрепить конструкции фундамента и заменить часть перекрытий. Подведомственный Смольному Фонд капитального строительства поручил «ПСБ Жилстрой» до конца 2019 года представить новый проект.

Итоговая документация пойдет на экспертизу. Достроить здание центра должны до 2020 года, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход реконструкции Лиговского путепровода в Старо-Паново.