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Россия

СМИ узнали о планах по ограничению функций министерств России

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СМИ узнали о планах по ограничению функций министерств России

Москва, 8 августа. Министерство финансов России предлагает ограничить функции ведомств в стране. Соответствующие предложения закреплены в документе под названием «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы».

Документ появился в распоряжении газеты «Ведомости». В Минфине предложили отдать на аутсорсинг функции российских ведомств, которые  являются непрофильными и дублируются. Осуществить это поможет специальный реестр функций федеральных органов власти.

«Повысить эффективность расходов [помогут] закрытые перечни обеспечивающих полномочий. Их Минфин предлагает отдать на аутсорсинг или централизовать — передать некоторые функции специальным учреждениям и ведомствам, — передают СМИ. — Например, Федеральному казначейству передать ведение бюджетного учета и отчетности».

Минфин ожидает, что централизация повысит прозрачность и снизит расходы бюджета.

Замруководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев констатировал, что что финансовые функции останутся у министерств, а бухгалтерские и отчетные перейдут Казначейству.

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