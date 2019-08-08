Сирия, 8 августа. Под ударами исламистов в Хаме пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. САА и NDF ****** доставили гумпомощь в район Абу-Кемаля в Дейр-эз-Зоре. ВКС РФ возобновили боевые вылеты в поддержку САА на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям исламистов юго-западнее Алеппо; совместно с NDF доставили гумпомощь в район Абу-Кемаля в Дейр-эз-Зоре; приступили к новому этапу подрывных работ в окрестностях Алеппо; обмениваются ударами с исламистами в южной части Идлиба.

«Аль-Фатх Аль-Мубин»: заявила о потерях САА в военной технике в Хаме.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в зоне контроля SDF**** в северной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Юго-западнее административного центра провинции возобновились столкновения на линии соприкосновения сил правительственных подразделений и исламистов вооруженной оппозиции. Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что в ответ на провокационные обстрелы исламистов военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) были вынуждены нанести удары по расположениям исламистских бандгрупп в районе населенного пункта Аль-Караси. Информация о возможных потерях джихадистов в живой силе или военной технике пока уточняется.

Между тем в окрестностях Алеппо начался еще один этап подрывных работ, проводимых с целью ликвидации следов военного присутствия исламистов. По сведениям новостного агентства SANA News, саперы инженерных подразделений САА завершат уничтожение остатков СВУ и боеприпасов, оставленных радикалами, в кварталах Аль-Машхад, Аль-Джазмати и Аль-Инзарат к 14.00. Напомним, данные территории находились под контролем боевиков до декабря 2016 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о новом взрыве на занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях в северной части провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (EuphratesPost), инцидент произошел недалеко от города Ас-Сувар. По данным Twitter-канала (DeirEzzor24), точным местом взрыва является населенный пункт Ар-Рубейда, расположенный поблизости. Сведений о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало. Предполагается, что к организации теракта имеют отношение боевики «Исламского государства», действующие подпольно в составе так называемых спящих ячеек. Тем не менее интернет-порталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности джихадистов к случившемуся.

Между тем стало известно о том, что в район города Абу-Кемаль, расположенного на юго-востоке Дейр-эз-Зора, прибыл гуманитарный груз. Наборы с продовольствием были доставлены военнослужащими Сирийской арабской армии (САА), действовавшими совместно с бойцами Национальных сил обороны (NDF). Гумпомощь получили нуждающиеся жители города и его окрестностей.

Провинция Идлиб

Продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами незаконных вооруженных формирований в южной части провинции. Согласно данным Twitter-канала (MasarPressNet), артиллерийские дивизионы САА открыли огонь по военным объектам исламистов недалеко от населенных пунктов Хассана и Абидин. Интернет-портал Step News Agency также заявляет о том, что обстрелам сил САР подверглись фортификационные сооружения радикалов на подступах к городам Хан-Шейхун и Аринаба. Информация о нанесенном джихадистам уроне в настоящий момент выясняется. Напомним, боевые действия на линии разграничения сил сторон возобновились 6 августа после четырехдневного перемирия, регулярно нарушавшегося боевиками.

Провинция Хама

Исламисты вооруженной оппозиции не перестают провоцировать стычки с правительственными силами на северо-западе региона. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что боевики открыли огонь по населенному пункту Керназ из гранатометов, в результате чего как минимум шесть человек, пятеро из которых дети, получили ранения различной степени тяжести.

Тем временем радикалы продолжают публиковать сообщения о потерях в военной технике, якобы понесенных Сирийской арабской армией (САА). Так, военный источник в сети Twitter (RadioAlKul) утверждает, что исламисты группировки «Аль-Фатх Аль-Мубин» уничтожили пушку проасадовских военизированных формирований в районе населенного пункта Арбейн, который недавно перешел под контроль сил САР.

В поддержку САА боевые вылеты в зонах контроля боевиков осуществили российские военные самолеты. Как сообщает Twitter-канал (hmosyrian1), точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по опорным пунктам исламистов в окрестностях Кафр-Зеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.