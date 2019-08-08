Обыск проходит в офисе фонда Навального по делу об отмывании денег

Москва, 8 августа. В офисе так называемого Фонда борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального сегодня проходят обыски по делу об отмывании денег. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что уголовное дело о совершении этой НКО финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, переданы для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России.

По данным следствия, с начала 2016 года по декабрь 2018 сотрудники так называемого «ФБК» и лица, которые имели отношение к его деятельности, получили около миллиарда рублей от третьих лиц. Для легализации денег соучастники преступления внесли через банкоматы ту же сумму на расчетные счета нескольких банков и перевели их на счет фонда.

Известно, что организатор этого сомнительной организации блогер Навальный связан с беглыми российскими олигархами, например, судимым экс-главой ЮКОСа Михаил Ходорковским, а также Михаилом Фридманом.

Его соратница, самовыдвиженец в Мосгордуму Любовь Соболь является юристом «ФБК», и ранее была замечена в картельном сговоре с детскими площадками. Ее отец Эдуард Феденев — аудитор с подмоченной репутацией. Его деятельность стоила государству 57 миллиардов рублей. Интересно, что Соболь, которая позиционирует себя как «ярого борца с коррупцией», о махинациях родного папы предпочитает помалкивать.

К слову, в регистрации в кандидаты МГД Соболь отказали из-за скандала с подделкой подписей. Она использовала данные уже умерших москвичей, а также сняла квартиру, где работала целая фабрика по производству поддельных подписей.