Ковитиди отреагировала на заявление Эрдогана о непризнании российского статуса Крыма

Турция не признает воссоединение Крыма с РФ, такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Турции вновь затронул тему крымских татар.

Член Совета Федерации РФ, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди проанализировала заявление президента Турции по Крыму, указав на положительную динамику в действиях Анкары.

«Вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт окончательно, и никакие заявления, в том числе политических лидеров, декларации США, Евросоюза и НАТО — не изменят эту ситуацию, — отметила сенатор Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Относительно заявления президента Турецкой Республики по Крыму следует отметить, что оно предсказуемо, понятно и должно восприниматься как часть закономерной политической риторики Анкары. Ведь вопрос Крыма Турцией «отрабатывается» на протяжении столетий, и это не может быть изменено в одночасье».

Фактором, способствующим изменению внешнеполитической риторики Анкары по Крыму, является активно развивающееся партнерство России с Турцией, которое находится на стратегическом уровне, подчеркнула Ольга Ковитиди.

Член Совета Федерации напомнила о реализации важнейших двусторонних российско-турецких проектов, таких как строительство атомной электростанции «Аккую», газопровод «Турецкий поток», оборонно-промышленное и военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары, в том числе в вопросе поставок ЗРК С-400.

«В отличие от украинского периода, после воссоединение Крыма с РФ «крымская тема» Анкарой активно не разрабатывается, и это необходимо отнести к началу позитивной внешнеполитической составляющей двусторонних российско-турецких отношений по этому вопросу. После воссоединения Крыма с Россией 2014 года неизбежно выстраивание новой модели российско-турецких отношений по Крыму, и, несомненно, на это понадобится какое-то время», — резюмировала Ольга Ковитиди.

Ранее, выступая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, Тайип Эрдоган заявил, что в очередной раз подтверждает приверженность Турции независимости Украины, упомянув в этом контексте крымских татар.

«Крымские татары — важный элемент связей между нашими странами (Турцией и Украиной), — отметил Эрдоган. — Мы продолжаем считать нашим приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности».

Президент Турции выразил надежду на скорое окончание конфликта на востоке Украине и принес Зеленскому и украинскому народу соболезнования в связи с гибелью четырех военнослужащих ВСУ.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский в рамках визита в Анкару встретился с представителями украинской и крымско-татарской общин Турции. Зеленский призвал крымских татар и украинцев возвращаться на родину, чтобы вместе развивать Украину.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Воссоединение Крыма с РФ произошло по итогам референдума, на котором за это решение высказалось абсолютное большинство жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что возвращение Крыма «в родную гавань» — Россию — произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Украина и ее покровители из числа ряда стран отказываются признавать российский статус Крыма. Москва неоднократно заявляла, что решение о вхождении Крыма в состав РФ является окончательным и бесповоротным, и что ни пересмотру, ни даже обсуждению оно не подлежит.