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В Воронеже назвали условие отмены концерта Наргиз по заявлению Фадеева

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В Воронеже назвали условие отмены концерта Наргиз по заявлению Фадеева

Воронежский концертный зал не получал официального уведомления об отмене запланированного концерта певицы Наргиз несмотря на то, что до его начала остается несколько часов. Об этом Федеральному агентству новостей в сообщили в приемной учреждения культуры. 

Выступление певицы было запланировано в Воронеже на 8 августа. Однако накануне в своем Instagram певица посетовала на то, что мероприятие оказалось сорванным про вине ее бывшего продюсера Максима Фадеева и возглавляемого им центра MALFA. 

«Официальное письмо нам на почту еще не прислали. Нам только позвонили организаторы и на словах сказали.

Соответственно, мы пока не объявляли об отмене концерта, потому что официального письма у нас не было, но продажи билетов прекратили», — сообщила представитель концертного зала в Воронеже.

При этом собеседница ФАН добавила, что организаторы концерта Наргиз при этом начали возвращать деньги за билеты. Само учреждение культуры даже в случае официальной отмены мероприятия не понесет никаких убытков.   

«Мы не являемся организаторами мероприятия, мы просто предоставляем площадку в аренду. Аренду нам оплатили, все в порядке», — пояснили в Воронежском концертном зале. 

В Воронеже назвали условие отмены концерта Наргиз по заявлению Фадеева

Собеседница ФАН также добавила, что, как только руководство концертного зала дождется официального уведомления от продюсерского центра Максима Фадеева, они разместят на своем сайте объявление об отмене мероприятия. 

В самой компании MALFA, которую певица Наргиз обвиняет в отмене воронежского выступления и попытке сорвать весь предстоящий гастрольный тур воздерживаются от комментариев. Продюсер Максим Фадеев оказался недоступен для разговора по телефону, а директор по коммуникациям его продюсерского центра Егор Кочуров пояснил в интервью ФАН, что компания не комментирует появившиеся в СМИ сообщения.

Также в списке городов гастрольного тура Наргиз значатся Ростов-на-Дону, Юрмала, Красногорск, Чайковский. Однако на сегодня певица сообщила о проблемах с концертами только в Воронеже и Ростове-на-Дону. 

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