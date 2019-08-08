Дамаск заявил о неприятии планов Турции и США по созданию «безопасной зоны» в Сирии

Дамаск, 8 августа. Власти Сирийской Арабской Республики выступили категорически против американо-турецкого соглашения по формированию так называемой «безопасной зоны» на северо-востоке САР, поскольку она затрагивает суверенитет страны. Об этом сообщается в заявлении МИД Сирии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду заявил, что Анкара и Вашингтон договорились о совместных действиях по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Как ранее сообщило военное ведомство Турции, стороны достигли договоренности о формировании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

Дипломатическое ведомство Сирии заявило о «категорическом неприятии» планов Турции и США по созданию подобной зоны. В МИД страны подчеркнули, что это соглашение является откровенным нападением на суверенитет республики и ее территориальную целостность.

Официальный Дамаск обратил внимание на то, что это соглашение раскрыло «сотрудничество Анкары и Вашингтона в агрессии против САР».

«Оно выгодно израильским оккупантам, а также удовлетворяет экспансионистские аппетиты Турции», — следует из заявления.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, ответственность за происходящее несут «некоторые представители сирийского общества и курды», поскольку они были инструментом для этого проекта Анкары и Вашингтона.

Сирийские власти призвали ООН и мировое сообщество осудить действия турецких властей.