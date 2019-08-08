Донбасс сегодня: Киев готовит провокацию для начала войны, ВСУ гонят к фронту артиллерию

Донбасс, 8 августа. Интенсивность и количество обстрелов возрастает, украинские войска применяют тяжелые минометы по ЛНР. Силы ООС подтягивают к линии соприкосновения артиллерийские системы и пополняют запасы снарядов и топлива. Киев готовит очередную провокацию для получения повода к отмене перемирия. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

С каждым днем на Донбассе увеличивается интенсивность огня, количество нарушений перемирия и калибров вооружения, применяемых украинскими вооруженными формированиями при обстрелах населенных пунктов Донецкой и Луганской Народной Республики. Киевские силовики 7 раз открывали огонь по 7 городам и поселкам ДНР, информирует представительство дончан в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

На Мариупольском направлении начались обстрелы с использованием вооружений боевых машин пехоты и бронетранспортеров, Горловку и окрестности Вооруженные силы Украины обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов. По столице ДНР огонь велся из 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Два поселка в ЛНР обстреляны с применением крупнокалиберных пулеметов и тяжелых минометов калибром 120 мм. Напомним, что начиная с 21 июля от начала «бессрочного» перемирия – это первый случай применения украинскими силовиками 120-мм орудия на Луганском направлении.

Киев под прикрытием подразделений РЭБ пополняет запасы снарядов

После переброски резервов из Мариуполя и перемещения крупнокалиберных гаубиц и техники к линии соприкосновения, украинские подразделения принялись активно пополнять запасы артиллерийских снарядов в передовых подразделениях, сообщает данные разведки представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов.

Вблизи Авдеевки в нескольких километрах к северу от Донецка разведкой отмечены факты пополнения 152-мм боеприпасов к артиллерийским установкам. На южном направлении подразделения 56-ой мотопехотной бригады ВСУ пополняют запасы топлива и продовольствия вблизи передовых у села Кальчик.

Отмечено сосредоточение на штатной боевой технике вблизи линии соприкосновения всех подразделений, входящих в структуру 36-ой отдельной бригады морской пехоты украинской армии. Все передислоцированные к линии соприкосновения украинские подразделения активно обустраивают позиции и занимаются маскировкой. Прикрытие всем действиям, по данным разведки дончан, обеспечивают силы 20-ого батальона радиоэлектронной борьбы, основная задача которых состоит в недопущении фиксации беспилотниками ОБСЕ нарушений украинской армией минских соглашений.

Силы ООС активизировали воздушную разведку ДНР

Об этом также сообщил майор Безсонов и добавил, что подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ДНР вполне справляются со своими задачами и противостоят нарушителям. В среду сбиты два беспилотных летательных аппарата ВСУ, проводившие разведку местности на подконтрольной республиканским силами территории.

ВСУ готовят провокацию для эскалации конфликта

К такому выводу пришли в донецком командовании, основываясь на анализе имеющихся данных о поведении сил противника. Кроме того, как уточняет Даниил Безсонов, на Мариупольском направлении на многих участках линии соприкосновения отсутствуют камеры наблюдения ОБСЕ, что также может быть использовано ВСУ для организации вероятного наступления.

Как утверждает Безсонов, история с гибелью четырех морских пехотинцев была использована украинской стороной также для провокации. Ведь обращает на себя внимание тот факт, что командир бригады, в которой служили погибшие, в короткое время предстал перед камерами украинских журналистов с заранее заготовленным на бумаге текстом, и отчеканил обвинения в адрес дончан.

В Донецке полагают, что все описанные выше факторы являются звеньями одной цепи, которые ведут к развязыванию масштабных боевых действий в регионе и возможному наступлению армии Киева на республики Донбасса. Основной целью украинской военной машины, считает майор Безсонов, является полное уничтожение населения ДНР и ЛНР.

Киев под нажимом представителей ОБСЕ начал готовится к ремонту моста у Станицы Луганской

И в заключение немного расскажем о новостях, вселяющих определенный оптимизм. Как мы сообщали ранее, украинская сторона под различными предлогами затягивала начало проведения работ по разминированию местности у моста в Станице Луганской. Основным аргументом Киева было якобы отсутствие гарантий безопасности сотрудников украинского МЧС при проведении работ.

В то же время, мы обращали внимание читателей на тот факт, что со стороны Луганской Народной Республики данные работы ведутся с момента заключения договоренностей о восстановлении моста. На данный момент специалисты луганского МЧС уже обнаружили и обезвредили более полусотни различных боеприпасов. И вот, наконец-то, украинские саперы также приступили к разминированию местности со своей стороны моста. И способствовала этому позиция международный организаций и наблюдателей, которые опровергли опасения Киева, сообщил начальник пресс-службы луганской Народной милиции Яков Осадчий.