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Задержанному провокатору Фомину предъявили обвинение по делу о беспорядках в Москве

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Задержанному провокатору Фомину предъявили обвинение по делу о беспорядках в Москве

Москва, 8 августа. Задержанный участник незаконной акции «оппозиции» в Москве Сергей Фомин был одним из организаторов массовых беспорядков и направлял действия других участников. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сейчас в ГСУ СК РФ продолжается расследование дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля. Фомин, ранее объявленный в розыск, был задержан и ему уже предъявлено обвинение по статье 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков»). В ведомстве подчеркнули, что сегодня следствия будет ходатайствовать об аресте Фомина.

Как сообщалось ранее, к участию в запрещенных акциях москвичей призывали кандидаты в депутаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие «политики». Их предупреждали о недопустимости подобных действий. Однако они уведомления прокуратуры проигнорировали.

Отказ в регистрации этим лицам был законным. В их подписных листах было обнаружено огромное количество брака, у Соболь была даже организована целая фабрика по производству поддельных подписей. Но «мертвые души» не помешали ей шантажировать избирательные комиссии, объявлять мнимые голодовки и призывать жителей Москвы, в том числе, и несовершеннолетних подростков.

Суд оштрафовал ее уже несколько раз за эти призывы, а от ареста «самый честный политик» прикрылась малолетней дочерью.

 

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