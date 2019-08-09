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Сирия новости 9 августа 07.00: Турция стягивает силы к границам САР, САА нанесла удар по ИГ* в пустыне Хомса

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Сирия новости 9 августа 07.00: Турция стягивает силы к границам САР, САА нанесла удар по ИГ* в пустыне Хомса

Сирия, 9 августа. Армия Турции стягивает силы к границам Сирии, САА провела успешную операцию против остатков ИГ1* в пустыне на востоке Хомса, курды рассказали о террористах ИГИЛ1 в рядах ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили наступление в Хаме, провели успешную операцию против остатков ИГИЛ в пустыне на востоке провинции Хомс.

Курды: разоблачили террористов ИГИЛ, действующих в составе протурецких сил ССА в Африне.

ВС Турции: стягивают дополнительные подкрепления к северным границам САР.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Курдские источники сообщают, что более 40 бывших боевиков «Исламского государства»1 в настоящее время находятся в Африне в рядах протурецких формирований «Свободной сирийской армии» (ССА). Rojava Information Center приводит список из 43 имен (настоящих и имен, традиционно используемых членами ИГИЛ, таких как Абу Хамза, Абу Яруб и Омар аш-Шами), среди которых главари, полевые командиры, вербовщики и координаторы, работающие непосредственно с турецкими разведывательными службами.

Приводится также информация о роли каждого из этих боевиков ССА в группировке «Исламское государство» — среди них есть полевые командиры, воевавшие в Дейр-эз-Зоре, главарь группы боевиков из Алжира и Туниса, «эксперты» в области изъятия собственности у жителей захваченных территорий. Примечательно, что у некоторых из боевиков солидный «послужной список» — до того как попасть в протурецкие формирования ССА, они были сначала активистами «умеренной оппозиции», после оказались на стороне радикалов «Джебхат ан-Нусры1» (террористическая группировка, запрещена в РФ), затем вступили в ИГИЛ, а после разгрома «халифата» вновь оказались в рядах протурецкой «умеренной оппозиции».

Опубликованная курдскими источниками информация проливает свет на то, на какие силы опирается так называемая сирийская революция.

В преддверии операции по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии армия Турции стягивает подкрепления к границе. Очередной конвой с грузовиками с амуницией и патронами для турецких войск прибыл в город Суруч, сообщают источники в Twitter (@XVII27_). Ранее стало известно, что в Суруч прибыл также турецкий спецназ. Город находится всего в 10 километрах от контролируемого курдскими силами Кобани в провинции Алеппо.

Провинция Хомс

Южная граница Сирии в провинции Хомс

Части Сирийской арабской армии нанесли серьезный удар террористам из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» в пустыне в восточной части провинции Хомс. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, ВВС Сирии и САА атаковали боевиков ИГИЛ в районе станции перекачки нефти Т-3 и продолжили преследовать террористов до границ провинции Дейр эз-Зор. Были уничтожены несколько боевиков и значительное количество техники террористов ИГИЛ. Как отмечает Al Masdar, контртеррористические операции САА стали ответом на несколько внезапных атак со стороны подпольных ячеек ИГИЛ в Хомсе и Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Мощные взрывы прогремели в окрестностях города Сабихан на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает локальный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). На данный момент причина взрывов неизвестна.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Между тем «Сирийская сеть по правам человека» (SN4HR) сообщает о гибели члена так называемого городского совета Ракки. Мухаммад аль-Айдан погиб в результате детонации самодельного взрывного устройства возле своего дома в районе Масакен аль-Херафиин. Источник не называет ответственных за гибель жителя города, однако предполагает, что причастны могут быть подпольные ячейки ИГ.

Провинция Хама

Провинция Хама

Сирийской арабской армии (САА) удалось развить успешное наступление на севере Хамы и войти в населенный пункт Телль-Сахр. Как сообщают новостные источники в Twitter (@MasarPressNet), на окраинах населенного пункта продолжаются боестолкновения между правительственными силами и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и других группировок, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Ирак

Ирак

В парламенте Ирака заявили, что турецкие войска наносят удары по позициям курдских вооруженных формирований без согласования с властями страны. Источник РИА Новости заявил, что Багдад неоднократно призывал Анкару согласовывать воздушные удары по позициям «Рабочей партии Курдистана», однако Турция прикрывается договором, заключенным с прежним правительством Ирака еще в 1980-х годах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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