Сирия, 9 августа. Армия Турции стягивает силы к границам Сирии, САА провела успешную операцию против остатков ИГ1* в пустыне на востоке Хомса, курды рассказали о террористах ИГИЛ1 в рядах ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили наступление в Хаме, провели успешную операцию против остатков ИГИЛ в пустыне на востоке провинции Хомс.

Курды: разоблачили террористов ИГИЛ, действующих в составе протурецких сил ССА в Африне.

ВС Турции: стягивают дополнительные подкрепления к северным границам САР.

Провинция Алеппо

Курдские источники сообщают, что более 40 бывших боевиков «Исламского государства»1 в настоящее время находятся в Африне в рядах протурецких формирований «Свободной сирийской армии» (ССА). Rojava Information Center приводит список из 43 имен (настоящих и имен, традиционно используемых членами ИГИЛ, таких как Абу Хамза, Абу Яруб и Омар аш-Шами), среди которых главари, полевые командиры, вербовщики и координаторы, работающие непосредственно с турецкими разведывательными службами.

Приводится также информация о роли каждого из этих боевиков ССА в группировке «Исламское государство» — среди них есть полевые командиры, воевавшие в Дейр-эз-Зоре, главарь группы боевиков из Алжира и Туниса, «эксперты» в области изъятия собственности у жителей захваченных территорий. Примечательно, что у некоторых из боевиков солидный «послужной список» — до того как попасть в протурецкие формирования ССА, они были сначала активистами «умеренной оппозиции», после оказались на стороне радикалов «Джебхат ан-Нусры1» (террористическая группировка, запрещена в РФ), затем вступили в ИГИЛ, а после разгрома «халифата» вновь оказались в рядах протурецкой «умеренной оппозиции».

Опубликованная курдскими источниками информация проливает свет на то, на какие силы опирается так называемая сирийская революция.

В преддверии операции по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии армия Турции стягивает подкрепления к границе. Очередной конвой с грузовиками с амуницией и патронами для турецких войск прибыл в город Суруч, сообщают источники в Twitter (@XVII27_). Ранее стало известно, что в Суруч прибыл также турецкий спецназ. Город находится всего в 10 километрах от контролируемого курдскими силами Кобани в провинции Алеппо.

Провинция Хомс

Части Сирийской арабской армии нанесли серьезный удар террористам из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» в пустыне в восточной части провинции Хомс. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, ВВС Сирии и САА атаковали боевиков ИГИЛ в районе станции перекачки нефти Т-3 и продолжили преследовать террористов до границ провинции Дейр эз-Зор. Были уничтожены несколько боевиков и значительное количество техники террористов ИГИЛ. Как отмечает Al Masdar, контртеррористические операции САА стали ответом на несколько внезапных атак со стороны подпольных ячеек ИГИЛ в Хомсе и Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Мощные взрывы прогремели в окрестностях города Сабихан на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает локальный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). На данный момент причина взрывов неизвестна.

Провинция Ракка

Между тем «Сирийская сеть по правам человека» (SN4HR) сообщает о гибели члена так называемого городского совета Ракки. Мухаммад аль-Айдан погиб в результате детонации самодельного взрывного устройства возле своего дома в районе Масакен аль-Херафиин. Источник не называет ответственных за гибель жителя города, однако предполагает, что причастны могут быть подпольные ячейки ИГ.

Провинция Хама

Сирийской арабской армии (САА) удалось развить успешное наступление на севере Хамы и войти в населенный пункт Телль-Сахр. Как сообщают новостные источники в Twitter (@MasarPressNet), на окраинах населенного пункта продолжаются боестолкновения между правительственными силами и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и других группировок, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Ирак

В парламенте Ирака заявили, что турецкие войска наносят удары по позициям курдских вооруженных формирований без согласования с властями страны. Источник РИА Новости заявил, что Багдад неоднократно призывал Анкару согласовывать воздушные удары по позициям «Рабочей партии Курдистана», однако Турция прикрывается договором, заключенным с прежним правительством Ирака еще в 1980-х годах.

1 Организация запрещена на территории РФ.