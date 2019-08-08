Генконсул Финляндии объяснила ужесточение требований к визам для россиян

Санкт-Петербург, 8 августа. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анна Ламилла объяснила ужесточение требований для россиян при получении шенгенских виз.

Ламилла констатировала, что Финляндия не хотела ужесточать правила получения шенгенских виз в России. Такое решение вынесла Европейская комиссия, которая прошлым летом провела проверку процесса обработки заявлений и оформления виз в генконсульстве Финляндии в Петербурге.

«По результатам проверки комиссия дала свое заключение, — приводит слова генконсула «Интерфакс». — Финляндии было выдвинуто требование руководствоваться правилами в отношении приложения к заявлениям на получение виз».

Она обратила внимание, что финские дипломаты решили отложить введение новых требований до сентября. Ламилла пояснила, что Хельсинки не хотели создавать неудобства путешественникам в летний период.

Генконсул заверила, что россияне продолжат получать финские визы без затруднений.

Представители генконсульства Финляндии констатировали, что нагрузка на визовый центр после объявления выросла вдвое, однако у заявителей нет необходимости стоять в очередях. Визовый центр летом увеличил число доступных записей.

Напомним, с осени к общим требованиям оформления заграничного паспорта для финских виз потребуются документы о месте проживания в период поездки, а также проездные билеты и подтверждение наличия денежных средств.